В Геленджике ввели режим ЧС из-за последствий атаки беспилотников

Режим локальной чрезвычайной ситуации введен в микрорайоне Голубая Бухта Геленджика, об этом сообщает мэр города Алексей Богодистов. В микрорайоне обломки БПЛА в ночь с 5 на 6 апреля повредили здание детского сада и несколько жилых домов.

Фото: Telegram-канал главы Геленджика Алексея Богодистова

Фото: Telegram-канал главы Геленджика Алексея Богодистова

Решение о введении режима локальной ЧС приняли на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Городская комиссия начинает обход домовладений для оценки и описи всех полученных повреждений.

В мэрии Геленджика заявили, что гражданам, чье имущество пострадало в результате атаки беспилотников, окажут финансовую помощь.

София Моисеенко

Новости компаний Все