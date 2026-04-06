РКН отметил рост числа DDoS-атак из-за сообщений о блокировке Telegram

В феврале и марте Роскомнадзор (РКН) зафиксировал рекордный всплеск кибератак на информационные ресурсы. Ведомство связало это с сообщениями о полной блокировке Telegram в России. По данным РКН, в основном вредоносный трафик поступал из США, Германии и Великобритании.

Основной целью DDoS-атак были государственные информационные ресурсы, уточнили в РКН. Обычно система фиксирует в среднем 350 атак в неделю, однако в пиковый период с 26 февраля по 4 марта общее число атак выросло до 949. Согласно мониторингу с 16 по 22 марта, основным источником кибератак остаются США (37,6%). На Германию пришлось 15,2%, на Великобританию — 11,1% вредоносного трафика.

Самая масштабная атака в марте была осуществлена против крупного провайдера, ее мощность достигла 25,46 Гбит/с. Название атакованной компании РКН не назвал. Самая продолжительная атака зафиксирована на инфраструктуру одной из коммерческих организаций, она длилась 113 часов 22 минуты (более 4,5 суток). Наибольшее количество атак пришлось на телекоммуникационные компании (51 атака за неделю), хостинг-провайдеров (40) и госресурсы (33 атаки), передает «Интерфакс».

В феврале Роскомнадзор заявил об продолжении блокировки Telegram, пока мессенджер не начнет исполнять российские законы. Весной замедление усилилось. Источники РБК сообщали, что Telegram могут окончательно заблокировать в первых числах апреля. Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский 27 марта заявил о скорой «смерти» мессенджера в «ближайшие дни». Основатель Telegram Павел Дуров пообещал, что мессенджер будет адаптироваться к сложившейся ситуации, делая трафик «более сложным для обнаружения и блокировки».

