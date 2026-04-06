В Дагестане возбудили уголовное дело после гибели женщины во время оползня

В Дагестане после гибели жительницы села Кирки Кайтагского района во время оползня возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Женщина погибла из-за разрушения жилого дома.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что в селе Кирги во время оползня без вести пропал человек. Оползень разрушил жилой дом, еще два получили повреждения. Угроза сохраняется еще для пяти домов. Подробнее о том, что происходит в Дагестане, в материале «В водовороте стихии».

Мария Хоперская

