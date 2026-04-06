Ставропольца будут судить за 60 киберпреступлений с паспортами

Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное заключение и направила в Промышленный районный суд Ставрополя уголовное дело против 27-летнего местного жителя, сообщила пресс-служба ведомства.

Мужчина обвиняется по пункту «а» части 3 статьи 272.1 УК РФ: он незаконно собирал, хранил, использовал и передавал компьютерную информацию с персональными данными, полученными преступным путем и из корыстных побуждений. С декабря 2024-го по март 2025 года он приобрел сканированные копии документов 60 граждан из 28 регионов России, сохранил их на персональном компьютере и мобильных устройствах, а потом продавал третьим лицам за деньги.

Фигурант организовал офис на лоджии своей квартиры и полгода поставлял данные для регистрации сим-карт у разных операторов связи. Он получал фото паспортов через мессенджеры, передавал их сообщникам, те оформляли «симки», а обвиняемый помещал карты в два сим-бокса. Эти устройства одновременно управляли сотнями номеров: рассылали спам, маскировали звонки, создавали фальшивые аккаунты в соцсетях и мессенджерах для мошеннических колл-центров, а также продавали виртуальные номера на теневой онлайн-площадке.

Полицейские из Управления по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД России по Ставропольскому краю и УФСБ региона выявили схему и провели обыск. Они изъяли 1,5 тысячи сим-карт, два сим-бокса, компьютер, банковские карты, электронные носители и фото паспортов около 3 тысяч россиян. Следственная часть ГСУ ГУ МВД возбудила 60 эпизодов, признала потерпевшими 60 человек; дело выросло из первоначальных 11 эпизодов, о которых Ирина Волк рассказывала в ноябре 2025 года.

Прокуратура подтвердила все доказательства и отправила материалы в суд для рассмотрения по существу. Фигурант рискует до 7 лет лишения свободы по каждому эпизоду — максимум по совокупности выходит серьезный срок. Схема нанесла ущерб гражданам, чьи данные попали в черный рынок, и операторам связи, потерявшим контроль над номерами; полиция подчеркивает рост таких киберпреступлений в регионах из-за спроса на анонимные сим-карты в сложившейся ситуации.

Станислав Маслаков