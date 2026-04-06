В Подмосковье подтопило более 10 участков дорог

К концу выходных в городском округе Луховицы было зафиксировано 12 случаев переливов участков дорог. Уровень воды в Оке поднялся на 7 см и достиг отметки в 104 м. Рост почти замедлился, заверили в администрации муниципального округа.

Затоплены в том числе участки от поселка Белоомут до села Слемские Борки, у деревень Гольный Бугор, Ловецкие Борки и Лисьи Норы. По словам начальника Луховицкого пожарно-спасательного гарнизона Сергея Жданова, ситуация с половодьем в округе спокойная. Угроза домам и объектам инфраструктуры, а также жителям отсутствует.

Для перевозки людей и грузов в округе задействовали два плавающих транспортера «Амфибия» и две машины на базе КамАЗа. Достижение пика половодья ожидается в ближайшие два дня, после чего уровень воды начнет снижаться.

Сложная ситуация с подтоплениями наблюдается в Дагестане. Вчера там из-за перелива реки разрушилась плотина. К вечеру МЧС эвакуировало около 800 домохозяйств. В Дербентском районе погибли женщина и ребенок, которых унесло течением реки.

