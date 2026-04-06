В новостройках Новороссийска снизилась стоимость квадратного метра жилья

В апреле 2026 года стоимость 1 кв. м жилья на первичном рынке Новороссийска снизилась до 187,48 тыс. руб., в марте этот показатель составлял 189,31 тыс. руб. Об этом свидетельствуют опубликованные результаты мониторинга цен на недвижимость от городского управления экономического развития, с которыми ознакомился «Ъ-Новороссийск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Средняя стоимость 1 кв. м жилья на рынке вторичной недвижимости в апреле составила 142,88 тыс. руб., месяцем ранее квадратный метр в данном секторе жилья оценивался в 143,48 тыс. руб.

В секторе частных домовладений зафиксировали повышение стоимости со 106,09 тыс. руб. за 1 кв. м (мартовский показатель) до 110,93 тыс. руб. за 1 кв. м (апрельский показатель). Квадратные метры в дачных и садовых домиках, расположенных в СНТ, подорожали со 103,71 тыс. руб. за 1 кв. м до 106,36 тыс. руб. за 1 кв. м за прошедший месяц.

Стоимость квадратного метра гаража выросла до 38,12 тыс. руб. в апреле, в марте она составляла 37,14 тыс. руб. В сфере иных строений, помещений и сооружений 1 кв. м площади поднялся в цене со 107,94 тыс. руб. в марте до 113,90 тыс. руб. в апреле.

Наиболее высокие показатели с начала 2026 года были зафиксированы в январе. Стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке составляла 190,29 тыс. руб., на вторичном рынке — 140,34 тыс. руб. Для сравнения, по данным на 1 апреля 2025 года в новостройках Новороссийска средняя цена 1 кв. м достигала 176,15 тыс. руб., на вторичном рынке — 121,18 тыс. руб.

София Моисеенко