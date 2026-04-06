Северный Кавказ замыкает рейтинг зарплат 2025 года

Рейтинг РИА Рейтинга за 2025 год фиксирует хроническое отставание регионов Северного Кавказа по покупательной способности зарплат в провинции.

Эксперты рассчитали соотношение медианной зарплаты к стоимости фиксированного набора товаров и услуг на основе полных данных Росстата, исключив Москву и Санкт-Петербург. Ингушетия показала худший результат — 1,5 набора при 32,7 тыс. руб., Чечня отстала на 1,6 набора за 37 тыс. руб., Дагестан — 1,65 набора при 38,5 тыс. руб. Карачаево-Черкесия и Северная Осетия достигли 1,7 набора (37,8 тыс. и 37,2 тыс. руб. соответственно), Кабардино-Балкария — 1,75 набора (39 тыс. руб.), Ставропольский край закрыл группу с 1,8 набора (44,7 тыс. руб.). Динамика ухудшилась: по сравнению с 2024 годом рост соотношения на Кавказе составил всего 0,1–0,2 набора против 0,4 по России.

Северные регионы доминируют в лидерах благодаря сырьевому буму. Ямало-Ненецкий АО лидирует с 5,5 набора (146 тыс. руб., +14% год к году), Ненецкий АО следует с 5,1 набора (138 тыс. руб., +12%), Магаданская область — 4,9 набора (151 тыс. руб., +11%). Чукотка установила рекорд по номиналам — 224 тыс. руб. в среднем (+18%), Камчатка выросла до 173,7 тыс. руб. (+15%), Сахалин — 155 тыс. руб. (+13%). Общероссийская медиана подскочила до 2,8 набора (+0,4 за год), средняя зарплата достигла 98,5 тыс. руб. (+12,5%), реальный рост составил 4,2% с учетом инфляции 8,5%. Кавказ отстает в два раза: номинальный прирост в СКФО — 11,9% (до 53,4 тыс. руб. за январь–ноябрь), но реальный — лишь 2,8% из-за местных цен на 12–15% выше средних.

В СКФО зарплаты росли неравномерно: Ставрополье лидировало с 58,8 тыс. руб. в первом квартале (+13,2%), Дагестан достиг 49,7 тыс. руб. в мае (+11,5%), Ингушетия застряла на 42,3 тыс. руб. (+10,8%). За январь–ноябрь средняя по округу выросла на 11,9% до 53,4 тыс. руб., но в ноябре ускорилась до 54,5 тыс. руб. (+11,4%). Декабрь подстегнул лидеров: Ингушетия выросла на +25% к ноябрю, Дагестан — +17%, Карачаево-Черкесия — +18%, что аналитики связывают с сезонными выплатами в аграрном секторе и туризме.

Медианная предлагаемая зарплата в СКФО выросла до 63,4 тыс. руб. (+10%), транспорт вырвался вперед с 153,6 тыс. руб. (+14%), строительство — 92 тыс. руб. (+12%). Однако 45% работников зарабатывают менее 45 тыс. руб., лишь 1,7% превышают 200 тыс. руб., что сигнализирует о поляризации рынка труда.

Экономика Кавказа тормозит рост зарплат из-за аграрной специализации (15–20% ВРП) и слабой промышленности — в отличие от севера, где вахтовики нефтегазовиков тянут показатели в удаленных поселках. Инфляция в СКФО (9,5%) и демографический пресс (безработица 10–12%) усугубляют разрыв: реальная покупательная способность стагнирует на 1,8–2 набора против 5+ на севере. Сокращение отставания провинции от мегаполисов (с 25% в 2022-м до 13% в 2025-м) дает надежду, но требует инвестиций в 200–300 млрд руб. в IT и переработку. По данным аналитиков, Кавказу нужно 15–20% роста для сближения, иначе миграция молодежи усилится на 20–25%. Бизнес ждет смягчения монетарной политики и роста господдержки, которые в условиях системного кризиса в экономике РФ оцениваются как маловероятные.

Станислав Маслаков