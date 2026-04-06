В Ярославле продлили поиск подрядчика для строительства третьего моста

В Ярославле до 15 апреля продлен срок подачи заявок на строительство третьего моста через Волгу. Об этом свидетельствуют данные на портале госзакупок.

Ранее подводить итоги торгов планировали 10 апреля, теперь эти мероприятия перенесены на 20 апреля. Сама процедура была объявлена 19 марта. С того момента также были внесены изменения в начальную цену контракта: она снизилась с 29,2 до 28,7 млрд руб.

Согласно контракту, строительство моста начнется на Тормозном шоссе, а завершится на улице Клубной. Работы необходимо начать сразу после заключения контракта, а завершить 1 декабря 2030 года.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что работы по строительству идут с осени 2025 года на первом участке объекта во Фрунзенском районе. Первый этап работ, включающий транспортную развязку на Тормозном шоссе и эстакадную часть на правом берегу Волги, планируют закончить до декабря 2026 года.

Алла Чижова