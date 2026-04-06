В ярославском «Фритексе» сменился руководитель

Временно исполняющим обязанности генерального директора ярославского АО «Фритекс» назначен исполнительный директор предприятия Николай Посохов. Сведения об этом размещены в сервисе Rusprofile.

Фото: fritex.ru

С сентября 2024 года гендиректором предприятия был Сергей Кислицын. В настоящий момент сведений о господине Кислицыне на сайте завода нет. По данным Rusprofile, Николай Посохов исполняет обязанности гендиректора с 3 апреля.

АО «Фритекс» занимается производством автокомпонентов. Продукция поставляется на конвейеры крупных автопроизводителей, среди которых АвтоВАЗ, ГАЗ и другие. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка предприятия составила 2,1 млрд руб.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в декабре 2023 года Волжский горсуд Волгоградской области по иску Генпрокуратуры изъял у собственников 63,8% акций предприятия. В октябре 2025 года президент подписал указ о продаже 3 880 акций «Фритекса» ООО «Трансресурс» по цене не ниже рыночной стоимости в трехмесячный срок.

Антон Голицын