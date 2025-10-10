Владимир Путин разрешил продать акции ярославского завода «Фритекс»

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий продать 63 880 акций АО «Завод фрикционных и термостойких материалов» в Ярославле. Предприятие будет продано ООО «Трансресурс» по цене не ниже рыночной стоимости их акций в трехмесячный срок. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в декабре 2023 года Волжский горсуд Волгоградской области по иску Генпрокуратуры изъял у собственников 63,8% акций ярославского АО «Завод фрикционных и термостойких материалов» («Фритекс»). По мнению Генпрокуратуры, предприятия группы Temac Industrial Group контролировались сестрой украинского предпринимателя и экс-министра транспорта и связи Украины Константина Ефименко.

В 2024 году указом президента России акции ярославского предприятия были переданы в ведение Научно-исследовaтельского aвтомобильного и aвтомоторного инститyта «НАМИ» (Москва).

Теперь они перейдут под контроль «Трансресурса» (Москва). Как указано на сайте компании, она предоставляет комплекс услуг по материально-техническому обеспечению ремонта грузовых вагонов и поставляет запчасти для вагоноремонтных предприятий и владельцев подвижного состава. Завод «Фритекс» производит запчасти для легковых автомобилей, грузовиков, сельхозтехники, метрополитена, железнодорожного транспорта и других агрегатов.

Антон Голицын