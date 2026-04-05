В Геленджике работает сирена из-за атаки беспилотников

В Геленджике включена сирена системы оповещения населения в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов.

Фото: Управление гражданской защиты Краснодара

Экстренные службы приведены в повышенную готовность. Жителей и гостей города призывают сохранять спокойствие, следовать указаниям оперативных служб и находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

Одновременно с этим отражение атаки БПЛА продолжается в соседнем Новороссийске. В городе-герое работает система противовоздушной обороны (ПВО). Как уточняют местные власти, в результате падения обломков сбитых беспилотников пострадали два промышленных предприятия. Предварительно, по данным оперативных служб, пострадавших в результате происшествия нет. Информация о последствиях атаки уточняется. На месте работают оперативные и аварийные службы.

Наталья Решетняк