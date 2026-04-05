В Дагестане произошел прорыв земляного вала Геджухского водохранилища

В Дербентском районе Дагестане прорвало земляной вал Геджухского водохранилища. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.

Причиной ЧП стали обильные осадки. На место выдвинулась аэромобильная группа в составе 40 человек и пяти единиц техники.

«На данный момент, по предварительной информации, в поселке Мамедкала подтоплены 28 домов и эвакуированы 100 человек. В микрорайоне Михайловка в том же поселке происходит подтопление улиц»,— добавили в ведомстве.

Кроме того, у села Геджух затопило федеральную трассу. Течение унесло несколько машин.

Мария Хоперская