Цифровая недостаточность

“Ъ” продолжает рассказывать о главных событиях партийной жизни, которые способны повлиять на электоральные перспективы участников грядущих выборов в Госдуму. На минувшей неделе в центре внимания партийцев снова оказалась тема ущемления «цифровых прав» граждан, хотя рецепты их восстановления предлагались разные. Зато неожиданный повод для демонстрации межпартийного единства дало возвращение делегации Госдумы из Вашингтона.

Первая с 2014 года поездка представителей Госдумы в США готовилась в обстановке строгой секретности: состав делегации до последнего официально не разглашался, а о прибытии депутатов в Вашингтон было объявлено уже после начала визита. Тем не менее результатами прошедших встреч оказались довольны все парламентарии, невзирая на партийную принадлежность (в делегацию вошли два единоросса и по одному депутату от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России»). Подводя итоги поездки, они выразили сдержанный оптимизм, заявив, что ждать от визита прорывов не стоит, но надежд на «таяние льда» в двусторонних отношениях он определенно добавил.

Другим поводом для демонстрации межпартийного консенсуса стало первое заседание нового состава Центризбиркома 30 марта. Поучаствовавшие в нем представители думских партий дружно хвалили за стабильность и надежность и комиссию в целом, и Эллу Памфилову, в третий раз подряд избранную ее председателем. И даже коммунисты, которые регулярно критикуют ЦИК, заверили, что недовольны не столько самой комиссией, сколько законами, по которым ей приходится работать.

Впрочем, в отношении главной темы партийной повестки, которой вторую неделю подряд остаются интернет-ограничения и блокировки, единство проявляли уже только оппозиционеры.

Например, ЛДПР приступила к общественному обсуждению ранее своего анонсированного законопроекта «Об основных гарантиях цифровых прав в РФ». Как пояснили участники круглого стола либерал-демократов в Мосгордуме, этот документ должен стать своеобразным «интернет-кодексом», который «системно урегулирует отношения между государством, гражданами и операторами цифрового пространства».

КПРФ вслед за ЛДПР объявила о скором завершении работы над собственным законопроектом о базовых цифровых правах граждан. В их число, по мнению коммунистов, должна войти, в частности, свобода выбора способа общения: «никто не может быть принужден к использованию определенных мессенджеров или социальных сетей». Кроме того, все оппозиционные фракции единодушно осудили инициативы Минцифры по борьбе с VPN-сервисами, а пост вице-спикера Думы от «Новых людей» Владислава Даванкова на эту тему набрал в Telegram 2 млн просмотров.

Единороссы в «цифровой дискуссии» участия пока не принимают, ограничиваясь заявлениями о поддержке расширения перечня доступных ресурсов при ограничениях интернета (об этом заявил на ушедшей неделе глава профильного комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский).

Из других партийных мероприятий прошлой недели стоит отметить несколько акций чисто предвыборной направленности. Так, в «Единой России» стартовало онлайн-обучение участников кадрового проекта «ПолитСтарт» для членов и сторонников партии, впервые участвующих в избирательной кампании. КПРФ объявила о запуске с 15 апреля собственного аналога праймериз — проекта «Народный кандидат», в рамках которого все желающие россияне смогут проголосовать за кандидатов в Госдуму от Компартии по одномандатным округам.

«Новые люди», которые в последнем рейтинге ВЦИОМа снова вернулись на второе место (см. график), первыми из парламентских партий дали старт формированию корпуса своих наблюдателей к осенним выборам. Наконец, ЛДПР вечером 29 марта провела в Москве масштабный митинг, на котором приняла манифест «ЛДПР за Великую Россию!», закрепляющий основные положения социально-экономической программы партии. Возможность либерал-демократов собрать на одной площадке более 2500 человек эксперты оценили весьма высоко, назвав это партийное событие одним из самых заметных на прошлой неделе.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Способность Леонида Слуцкого собрать на одном митинге более 2500 соратников эксперты оценили достаточно высоко

Дмитрий Камышев

«Единая Россия» на этой неделе запустила проект онлайн-обучения «Политстарт» — это один из наиболее успешных проектов партии. Наверное, ключевая для нее проблема — это то, что принимаемые непопулярные решения в сфере регулирования цифровых платформ косвенно ударяют по рейтингу партии власти. Но это то, на что им очень сложно повлиять. Повестку критики этого запретительства наиболее эффективно оседлали «Новые люди». И КПРФ, и ЛДПР вносят свой вклад, но, например, пост Владислава Даванкова с критикой Минцифры набрал более 2 млн просмотров. Партия, видимо, более точно попадает в нерв затронутой этими проблемами аудитории.

ЛДПР продолжает работать с митинговыми проектами — это такой стиль накачки и демонстрации поддержки и наличия ядра фанатов у Леонида Слуцкого. У КПРФ из интересных экспериментов могу назвать попытку запуска квазипраймериз по кандидатам в Думу по одномандатным округам. А «Справедливая Россия» постепенно выходит из нокдауна, который она сама себе нанесла отставкой Анастасии Павлюченковой (с поста главы центрального аппарата партии.— “Ъ”). Назначение Ройне Изюмова (лидером молодежки СР.— “Ъ”) я считаю достаточно успешным, потому что он действительно эффективный политический менеджер и неоднократный победитель в разных номинациях политической премии РАСО «Гамбургский счет».

Главными драйверами информационной повестки «Единой России» стали предварительное голосование, на участие в котором начали заявляться думские тяжеловесы, и обсуждение предложений в новую программу партии. Особый резонанс вызвали заявление секретаря генсовета Владимира Якушева о необходимости за следующие пять лет отремонтировать 800 студенческих общежитий и заседание совета по научному и технологическому развитию под руководством Ильи Медведева.

Главным медийным событием для ЛДПР стал митинг, посвященный 36-летию учредительного съезда, на котором Слуцкий призвал сторонников исполнить мечту Жириновского и закрепить ЛДПР второй политической силой в стране. Партия продолжает столбить идеологические основы своей предвыборной конструкции: Жириновский, патриотизм, защита Русского мира.

Наибольший интерес медиа к КПРФ вызвали законопроекты об установлении Дня войск беспилотных систем и о запрете ликвидировать объекты, связанные с Лениным. Помимо этого, СМИ писали о запуске проекта «Народный кандидат». Активность «Новых людей» была несколько ниже. Из заметного — заявление Алексея Нечаева о формировании корпуса наблюдателей на текущую кампанию и призыв фракции к ФАС проверить обоснованность цен на яйца накануне Пасхи.

«Справедливая Россия» попыталась перехватить у единороссов инициативу по теме защиты трудовых прав граждан, предложив вдвое увеличить штраф для работодателей, нарушающих правила оформления трудовых договоров. Также СМИ активно цитировали заявление Сергея Миронова об актуальности его рекомендации партийцам исключить контакты с официальными лицами США.

«Новые люди» на неделе отметились инициативой о запуске набора наблюдателей на выборы. Но в целом на позитивное восприятие партии продолжал работать внезапный рост их рейтинга, зафиксированный ранее ВЦИОМом. Это усиливало медийный эффект даже без активных шагов самой партии.

Громко рекламировавшийся ранее КПРФ «Народный кандидат» на практике оказался пародией на праймериз. Гражданам предложили поддержать безальтернативных кандидатов, уже отобранных руководством партии, что в значительной мере лишает смысла участие в них для рядового избирателя. На этом фоне праймериз «Единой России» выглядят не только масштабнее, но и демократичнее. Однако и они теряются на фоне негатива от ограничений в интернете, которые граждане, безусловно, связывают с единороссами.

ЛДПР отметилась двумя относительно яркими инфоповодами. Первый — митинг в Москве с темой пересмотра социальной политики. Второй — предложение Слуцкого внести в основания для отставки чиновников действия, которые приводят к ущербу для граждан. Обе инициативы — попытка перехватить и возглавить левую повестку. А вот по предвыборным перспективам «Справедливой России» был нанесен ощутимый удар сообщениями о «перезапуске» партии «Родина» как активного политического игрока. Обе партии находятся на одной электоральной делянке, и «Родина» может забрать себе именно те проценты, которых не хватит эсерам для прохождения в Думу.