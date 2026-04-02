Кандидатов оценят по-товарищески

КПРФ завершила подбор кандидатов, которые будут баллотироваться в одномандатных округах на выборах в Госдуму. Для окончательного утверждения списка в этом году коммунисты впервые используют некое подобие праймериз — проект «Народный кандидат», в рамках которого за каждого из 225 потенциальных выдвиженцев сможет проголосовать любой желающий. В КПРФ говорят, что решение будет приниматься не только исходя из голосов, но и с учетом общей оценки стараний кандидатов. По итогам программы коммунисты допускают замену до 20% имен.

Лидер КПРФ (справа) и первый заместитель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин (в центре)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Лидер КПРФ (справа) и первый заместитель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин (в центре)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как рассказал “Ъ” первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, голосование в рамках проекта «Народный кандидат» начнется 15 апреля и продлится до конца мая. Президиум ЦК уже утвердил список из 225 кандидатов по всем одномандатным округам. Голосование будет безальтернативным и проходить на специальной платформе. Принять участие в «праймериз» коммунистов смогут все желающие. При этом кандидаты должны будут заручиться не только электронными голосами, но и «живыми» подписями в свою поддержку в первичных и местных отделениях. Кроме того, они будут собирать наказы — как для Компартии (войдут в «Программу Победы»), так и непосредственно для себя на будущем депутатском посту, уточнил господин Афонин. Итоговое решение о выдвижении списка примет съезд, который пройдет в 20-х числах июня.

Коммунист подчеркнул, что принципиальное отличие «Народного кандидата» от предварительного голосования «Единой России» (ЕР) в том, что на «суд всей страны» КПРФ выносит список, который уже прошел традиционный внутрипартийный отбор.

«В течение пяти-восьми месяцев мы собирали предложения — по первичкам, местным, региональным отделениям. Они обсуждали, давали свои предложения, было заседание кадровой комиссии при президиуме ЦК,— объяснил “Ъ” первый замглавы ЦК.— У нас не было такого, что (заявки.— “Ъ”) подавал кто хочет — обращались общественники, сторонники, союзники из штаба протестных действий».

По словам Юрия Афонина, задача «Народного кандидата» заключается в том, чтобы оценить активность претендентов на участие в думских выборах. Если кто-то из списка потенциальных кандидатов будет слабо стараться или мало встречаться с избирателями (для этого планируется в том числе мониторить их соцсети),— руководство Компартии может принять решение о его замене. «Ротация будет, возможно, до 20%. Ну, и плюс у граждан будет возможность дать свои предложения»,— сказал господин Афонин, добавив, что в 2/3 регионов у КПРФ «есть одна-две кандидатуры резерва».

Каких результатов в голосовании должны достичь кандидаты, чтобы в ЦК оценили уровень их усердия, Юрий Афонин загадывать не стал.

«Например, Сергей Казанков (сейчас представляет Марийский одномандатный округ.— “Ъ”) или Леонид Калашников (Тольяттинский округ.— “Ъ”) — известные депутаты, которые побеждали не раз. Они могут набрать, условно, 50 тыс. Но если кто-то будет в сложном регионе или новый кандидат — им сложнее»,— объяснил коммунист.

Член президиума ЦК КПРФ Сергей Обухов также призвал “Ъ” не делать параллелей с праймериз ЕР, поскольку речь идет о «системе внутрипартийного обсуждения», которой коммунисты придерживались всегда. «Мы используем («Народный кандидат».— “Ъ”) как внешнее подтверждение того, как внутри решила партия. И допускается корректировка по результатам голосования, потому что будет открыта возможность не только для членов партии голосовать, но и сторонников. Мы проверяем на сторонниках, насколько выбор партии, скажем так, адекватен. Изначально — это другое»,— подчеркнул коммунист.

Интересно, что КПРФ — не единственная партия, которая, подобно ЕР, прибегает к процедуре внутрипартийного отбора в рамках этой думской кампании.

Так, в пресс-службе «Новых людей» рассказали “Ъ”, что партия проведет открытый конкурс. «Мы запустили платформу, на которой каждый желающий может оставить заявку на выдвижение от нас»,— пояснили там. В ЛДПР напомнили, что отбор кандидатов происходит через проект «ЛДПР Старт». В «Справедливой России» отметили, что опираются на оценку эффективности предполагаемых кандидатов.

По мнению политолога Олега Бондаренко, идея «Народного кандидата» появилась вследствие того, что «кто-то внутри Компартии понимает — надо идти в ногу со временем и проводить какие-то внутренние процедуры»: «Конечно, коммунисты никогда не назовут их праймериз, но суть от этого не изменится: нужно выбирать самых популярных кандидатов внутри партии, нужно создавать определенное конкурентное пространство, привлекать внимание к этим кандидатам». Эксперт напомнил, что региональный состав КПРФ в последние годы серьезно омолодился. «И эти люди не всегда широко известны, их надо больше показывать публике. Для этого, я думаю, они и проводят эту программу. Это правильное решение — популяризировать своих не вполне известных кандидатов»,— резюмировал господин Бондаренко.

Андрей Прах, Ксения Веретенникова