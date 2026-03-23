Анастасия Павлюченкова ушла с поста главы аппарата «Справедливой России»

Руководитель Центрального аппарата (ЦА) партии «Справедливая Россия» (СР) Анастасия Павлюченкова объявила об уходе с поста. Она сообщила, что в ее решении есть личные мотивы.

«Комментариев пока не будет, тут есть и личное. Этот этап был очень поучительным, настало время нового»,— написала госпожа Павлюченкова в Telegram-канале. В разговоре с «Ъ», эсер подтвердила нежелание комментировать свое решение.

Ранее собеседник «Ъ» из экспертного сообщества говорил, что Анастасии Павлюченковой в этом году придется сделать выбор: следить за всей кампаний СР на выборах в Государственную думу или сконцентрироваться на собственном выдвижении по одномандатному округу в Москве.

Анастасия Павлюченкова заняла пост главы ЦА «Справедливой России в октябре 2025 года. До этого курировала в партии работу с молодежью и наблюдателями на выборах. В 2024 году госпожа Павлюченкова баллотировалась в Мосгордуму. В 2023 году она стала лауреатом национальной премии «Дигория», чей экспертный совет возглавляет начальник управления президента Российской Федерации по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев.

