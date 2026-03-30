Постоянная среди переменных

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 30 марта на своем первом заседании в новом составе переизбрала Эллу Памфилову на третий председательский срок. Также сохранили свои посты заместитель госпожи Памфиловой Николай Булаев и секретарь комиссии Наталья Бударина. Таким образом, несмотря на частичное обновление состава ЦИКа, изменений в его руководстве не произошло, с чем присутствовавшие на заседании представители думских партий не замедлили поздравить и членов нового созыва, и самих себя. Такой состав — гарантия того, что выборы «пройдут штатно», радовались партийцы.

С переизбранием на третий срок Эллу Памфилову (справа) поздравили и коллеги, и приглашенные на заседание гости

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости С переизбранием на третий срок Эллу Памфилову (справа) поздравили и коллеги, и приглашенные на заседание гости

Заседание комиссии на правах ее старейшего члена открыл представитель КПРФ Евгений Колюшин. Он напомнил, что председателя ЦИКа выбирают тайным голосованием из ее состава, а выдвигать кандидатов может любой член комиссии (который в том числе вправе предложить и свою кандидатуру).

Член ЦИКа от «Справедливой России» Николай Левичев сообщил, что на прошедшем накануне общем собрании было принято консолидированное решение и он уполномочен от имени всех членов комиссии предложить кандидатуру Эллы Памфиловой. Господин Левичев охарактеризовал начальницу как «нравственный камертон избирательной системы страны», отметив личное мужество главы ЦИКа и ее способность «поднять человеческий фактор на щит и с этим щитом не обороняться, а наступать».

После этого слово дали регионам. Председатель избиркома Карачаево-Черкесии Лариса Абазалиева, выйдя на видеосвязь с ЦИКом, заявила, что Элла Памфилова «является олицетворением нашей системы», у которой всегда было женское лицо. Вот только руководящие посты раньше почему-то чаще занимали мужчины, и госпожа Абазалиева рада, что теперь ситуация изменилась. Именно при нынешнем руководителе ЦИКа избирательная система получила развитие как отрасль и «обрела субъектность», поддержал коллегу председатель тамбовского облизбиркома Андрей Офицеров.

Других желающих претендовать на должность председателя не нашлось, и в итоге Элла Памфилова оказалась единственным кандидатом в бюллетене.

Ее избрание поддержали единогласно, а результат голосования зал встретил аплодисментами. Глава ЦИКа призналась, что с трудом сдерживала слезы, слушая рекомендации коллег и представляя себе женщин, которые иногда даже на собачьих упряжках спешат к своему избирателю. «Я знаю, что эти пять лет будут очень сложными, может быть, самыми сложными. Но не могу ни предать, ни подвести коллег»,— заключила госпожа Памфилова.

Затем также на безальтернативной основе были переизбраны на новый срок заместитель председателя ЦИКа Николай Булаев (он получил 13 голосов из 15) и секретарь комиссии Наталья Бударина (за нее проголосовали все 15 членов ЦИКа).

Пришедшие на заседание представители парламентских партий поздравляли не только переизбранное руководство нового ЦИКа, но и самих себя. «Нас, конечно, ждет в этом году очень большая политическая кампания,— напомнил собравшимся секретарь генсовета “Единой России” Владимир Якушев.— Но я уверен, что такой состав ЦИКа, как всегда, все процедуры будет держать на контроле и весь процесс пройдет грамотно выстроенным и без существенных нарушений нашего избирательного законодательства».

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов отметил, что сохранившийся на 80% состав ЦИКа — лучшее свидетельство того, что формирующие состав комиссии институты (Госдума, Совет федерации и президент) очень довольны ее работой.

«В условиях турбулентного современного мира постоянство состава ЦИКа — это уверенность в том, что предстоящие выборы — депутатов Государственной думы, в законодательные собрания субъектов — пройдут штатно»,— подчеркнул он.

Руководитель юридической службы ЦК КПРФ, депутат Госдумы Георгий Камнев отметил, что, хотя коммунисты нередко критикуют избирательную комиссию, претензии у них не столько к ней, сколько к законодательству. Вот, например, дистанционное электронное голосование (ДЭГ): считается, что КПРФ против ДЭГ, но это не так, заверил господин Камнев. Компартия за то, чтобы результаты ДЭГ могли быть верифицированы, то есть проверены, и тогда никаких вопросов, ведь сама система очень удобна, признал депутат. Но не преминул заметить, что руководство ЦИКа на первом заседании «было избрано с помощью голосования бумажными бюллетенями», и «это хорошая традиция».

Также необходимо менять порядок прохождения муниципального фильтра на выборах губернаторов, продолжил представитель КПРФ. Сейчас действующие губернаторы часто собирают столько подписей, что остальным кандидатам уже ничего не остается. Это злоупотребление правом, уверен юрист: следует либо ограничить число подписей, доступных одному кандидату, либо разрешить депутатам ставить по несколько автографов. В КПРФ также недовольны тем, что право граждан наблюдать за региональными выборами ограничено исключительно пределами своего региона — в конце концов, у нас единое правовое пространство, напомнил Георгий Камнев.

«Сразу скажу, что бумажные бюллетени никуда не денутся»,— успокоила представителя КПРФ Элла Памфилова. Однако обнадеживать его насчет всего остального не стала.

Анастасия Корня