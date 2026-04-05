Жителей Дербенского района эвакуируют из-за угрозы подтопления

Жителей нескольких населенных пунктов Дербентского района Дагестана эвакуируют из-за переполнения Геджухского водохранилища. Об этом сообщили в ГУ МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В зоне подтопления оказались следующие населенные пункты: Заречная, Михайловка, Дузлак, Сулепа Урсун, Планы. Всего планируется вывезти в безопасную зону 4,1 тыс. человек, среди них 823 ребенка.

Эвакуированных доставляют в пункты временного размещения и к родственникам. Всего развернуто четыре пункта временного размещения в поселке Мамедкала и селе Чинар.

Мария Хоперская