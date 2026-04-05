FT: власти Британии предложат сотрудничество ИИ-разработчику Anthropic

Правительство Кира Стармера подготовило ряд выгодных предложений для американского разработчика технологий искусственного интеллекта (ИИ) Anthropic, чтобы тот расширил свое присутствие в Великобритании. Как отмечает Financial Times (FT), британские власти хотят воспользоваться тем, что сейчас у Anthropic конфликт с администрацией Дональда Трампа и предложения Лондона могут заинтересовать компанию.

Как стало известно FT из осведомленных источников, предложения составил британский департамент науки, инноваций и технологий, и они будут представлены главе Anthropic Дарио Амодеи во время его визита в Лондон в мае. В частности, Anthropic предлагается расширить ее главный офис в Лондоне, а также разместить акции на Лондонской фондовой бирже. FT отмечает, что партнерство с Anthropic помогло бы британцам активнее развивать собственную исследовательскую базу в сфере ИИ, чтобы конкурировать с американцами.

Конфликт между Anthropic и Пентагоном разгорелся в начале года, когда компания потребовала, чтобы ее ИИ не использовался для управления автономным оружием или для массовой слежки за американцами. В ответ на это Пентагон назвал компанию «угрозой для цепочки поставок» и предписал своим подразделениям удалить продукты Anthropic из своих систем в течение полугода. Президент Дональд Трамп также потребовал, чтобы федеральные ведомства прекратили работу с Anthropic. Компания подала в суд на Пентагон, его главу и ряд других чиновников администрации, обвинив их в попытке разрушить бизнес. Суд встал на сторону Anthropic. При этом позиция Anthropic по военным контрактам сделала компанию более популярной среди пользователей по сравнению с ее конкурентом OpenAI, который сотрудничает с Министерством войны США.

Алена Миклашевская