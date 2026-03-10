Anthropic подала в суд на Пентагон

Компания Anthropic подала иск против Министерства войны США, главы Пентагона Пита Хегсета, нескольких федеральных ведомств и чиновников администрации Дональда Трампа. Разработчик модели искусственного интеллекта Claude обвинил власти в попытке разрушить его бизнес из-за отказа подчиняться требованиям Пентагона, передает The Wall Street Journal.

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Иск связан с тем, что Белый дом объявил компанию «угрозой для цепочки поставок». Этот статус фактически запрещает сотрудничество с ней: клиенты, продолжающие использовать технологии Anthropic, рискуют мгновенным разрывом контрактов со стороны Пентагона.

На сторону компании встали 37 ведущих исследователей ИИ из конкурирующих корпораций, включая Google и OpenAI. Они подали в суд обращение, в котором предупредили, что подобные меры администрации наносят удар по технологическому лидерству и научной конкурентоспособности США.

Конфликт между Anthropic и Пентагоном начался из-за разногласий по поводу этического использования Claude. Anthropic, которая с 2024 года тесно сотрудничала с военными и силовыми ведомствами США, потребовала, чтобы ее ИИ не использовался для управления автономным оружием или для массовой слежки за американцами. В свою очередь, администрация Трампа заявила, что компания представляет угрозу безопасности, так как пытается ограничивать возможности Пентагона и может в любой момент отключить критически важные технологии во время операций.

