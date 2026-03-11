Пентагон предписал своим подразделениям удалить ИИ от компании Anthropic

Пентагон США уведомил руководство подразделений вооруженных сил о необходимости удалить продукты искусственного интеллекта компании Anthropic из своих систем в течение полугода. Как выяснил CBC News, распоряжение было отдано 6 марта, на следующий день после того, как Anthropic была признана «угрозой для цепочки поставок».

В уведомлении предписывается удалить программы Anthropic из ключевых систем национальной безопасности, включая системы ядерного оружия, противоракетной обороны и кибервойны. В нем также содержится требование, чтобы любая другая компания-подрядчик Пентагона прекратила использование всей продукции Anthropic в контрактах для Минобороны в течение 180 дней.

В качестве объяснения уточняется, что использование разработок Anthropic представляет «потенциально катастрофические риски для военнослужащих». Исключение будет рассматриваться лишь для критически важных операций по обеспечению национальной безопасности, «где нет жизнеспособной альтернативы» и представлен «всеобъемлющий план снижения рисков».

10 марта Anthropic подала в суд иск против Пентагона, его главы Пита Хегсета, нескольких федеральных ведомств и чиновников администрации Дональда Трампа. Разработчик модели искусственного интеллекта Claude обвинил власти в попытке разрушить его бизнес из-за отказа подчиняться требованиям Пентагона. Конфликт между Anthropic и Пентагоном начался из-за разногласий по поводу этического использования Claude. Anthropic потребовала, чтобы ее ИИ не использовался для управления автономным оружием или для массовой слежки за американцами. В свою очередь, администрация Трампа заявила, что компания представляет угрозу безопасности, так как пытается ограничивать возможности Пентагона.

Влад Никифоров