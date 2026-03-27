Суд встал на сторону Anthropic в споре с Пентагоном

Американский суд заблокировал распоряжение Пентагона, согласно которому компания Anthropic (разработчик модели искусственного интеллекта Claude) была признана «угрозой для цепочки поставок», передает The Wall Street Journal (WSJ). Федеральная судья Рита Лин охарактеризовала действия правительства как «незаконную месть за осуществление прав», предусмотренных конституцией США.

«Ничто в действующем законодательстве не поддерживает оруэлловское представление о том, что американская компания может быть заклеймена как потенциальный противник и саботажник лишь за выражение несогласия с правительством»,— приводит The Washington Post цитату из постановления госпожи Лин.

Судья предписала администрации Дональда Трампа прекратить исполнение директивы об отказе от технологий Anthropic. Она также обязала правительство до 6 апреля представить отчет о выполнении этого судебного решения. Правительство до этого заявляло, что обжалует судебный запрет, отмечает WSJ.

Конфликт между Anthropic и Пентагоном возник из-за ограничений, которые компания наложила на использование своих инструментов в военных целях. Компания потребовала, чтобы ее ИИ не использовался для управления автономным оружием или для массовой слежки за американцами. Военные сочли требования излишними.

В конце февраля Дональд Трамп предписал федеральным ведомствам прекратить работу с Anthropic, позже глава Пентагона Пит Хегсет объявил компанию «угрозой для цепочки поставок». Этот статус фактически запрещает сотрудничать с ней: компании, которые продолжают использовать технологии Anthropic, рискуют мгновенным разрывом контрактов со стороны Пентагона.

