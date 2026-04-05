Нейросеть попала под отмену

После того как компания OpenAI объявила о сотрудничестве с Министерством войны США, американские пользователи начали массово отказываться от ее нейросети ChatGPT. За несколько дней число удалений этого приложения выросло почти на 300%, а конкурирующий чат-бот Claude от компании Anthropic вышел на первое место в американском App Store. Движение QuitGPT («Уйди из GPT») набирает обороты: его сторонники призывают не только отказаться от OpenAI, но и бойкотировать другие технологические компании, сотрудничающие с Пентагоном.

За месяц количество однозвездочных (то есть крайне негативных) отзывов на ChatGPT в App Store выросло более чем на 900%, а пятизвездочных — сократилось наполовину. У штаб-квартиры OpenAI в Сан-Франциско регулярно собираются протестующие с плакатами «Stop Surveillance» («Остановите слежку») и «America is in danger» («Америка в опасности»).

На этом фоне резко вырос интерес к главному конкуренту — нейросети Claude от компании Anthropic. Ее разработчики сообщили, что с начала года количество бесплатных активных пользователей увеличилось на 60%, число платных подписчиков удвоилось, а ежедневные регистрации превысили 1 млн человек.

Claude стала популярна из-за позиции Anthropic по военным контрактам. С помощью этой нейросети в Пентагоне планировали операции в Венесуэле и Иране — компания была единственным поставщиком ИИ-моделей для засекреченных сетей Министерства войны США.

Но когда военное ведомство потребовало от Anthropic снять ограничения на применение ее технологий для массовой слежки и создания полностью автономных смертоносных систем, компания возразила. «Левые придурки из Anthropic совершили роковую ошибку, попытавшись надавить на Министерство войны»,— написал президент Дональд Трамп в Truth Social и запретил госструктурам США сотрудничать со стартапом. Пентагон внес Anthropic в черный список как «угрозу национальной безопасности» и начал искать замену. OpenAI, напротив, согласилась на условия Пентагона, разрешив использовать свои технологии «для любых законных целей».

Однако известие о контракте OpenAI с Пентагоном вызвало возмущение пользователей. Активисты запустили сайт quitgpt.org, заявив, что компанию нужно бойкотировать. По их подсчетам, OpenAI вложила в предвыборную кампанию Дональда Трампа в 26 раз больше средств, чем любая другая крупная ИИ-компания. Также они выяснили, что OpenAI тратит около $50 млн в год на лоббирование, чтобы не допустить регулирования искусственного интеллекта на уровне штатов, оставляя контроль за этой сферой только федеральному правительству.

К бойкоту присоединились публичные фигуры.

Бывший мэр Нью-Йорка Билл де Блазио дал интервью Politico, в котором объяснил свою поддержку: «Пособничество Трампу, а затем и разработка роботов-убийц — многие просто не понимают, чем занимается OpenAI. От ChatGPT легко отказаться. Если нужны похожие функции, есть Claude или Gemini».

Движение QuitGPT не ограничивается бойкотом ChatGPT. Пользователей призывают также отказаться от сервисов Meta (объявлена в РФ экстремистской и запрещена), Google, Microsoft, Amazon и других технологических компаний, сотрудничающих с Пентагоном и Иммиграционной службой США, чьи жесткие действия в отношении нелегальных мигрантов также вызывают возмущение противников Дональда Трампа.

Под давлением критики гендиректор OpenAI Сэм Альтман объявил о планах внести изменения в соглашение с Пентагоном. Но репутация OpenAI уже пострадала: по данным организаторов QuitGPT, к бойкоту уже присоединились более 4 млн человек.

Анна Пестерева