Дональд Трамп запросил у Конгресса $152 млн на открытие тюрьмы Алькатрас

Президент США Дональд Трамп запросил $152 млн на перестройку тюрьмы Алькатрас. Такой пункт есть в подготовленном Белым домом проекте бюджета на 2027 год. Эти средства должны пойти на «восстановление Алькатраса как тюремного объекта с безопасностью на современном уровне». В общей сложности на функционирование американских тюрем в проекте запрашивается $1,7 млрд. Бюджет еще должен быть одобрен Конгрессом США.

Президент США Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / Pool / Reuters

Тюрьма Алькатрас была открыта на одноименном острове у берегов Сан-Франциско в 1934 году. Там отбывали сроки Аль Капоне, Джордж «Пулемет» Келли и другие известные преступники. Тюрьма вдохновила создателей таких голливудских фильмов, как «Побег из Алькатраса» и «Скала». В 1963 году она была закрыта, сейчас там находится музей.

В 2025 году господин Трамп уже заявлял о планах возобновить работу тюрьмы Алькатрас. «Печальный символ, но это символ закона и порядка»,— сказал тогда он. Издание Axios со ссылкой на источники в его администрации писало, что возобновление работы Алькатраса обойдется бюджету в $2 млрд.

Яна Рождественская