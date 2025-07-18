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Axios: открытие тюрьмы Алькатрас по плану Дональда Трампа обойдется в $2 млрд

Восстановление легендарной тюрьмы Алькатрас и возобновление ее работы, как этого хочет президент США Дональд Трамп, обойдется бюджету в $2 млрд. Об этом сообщает Axios, ссылаясь на источники в администрации президента.

Вид на тюрьму Алькатрас

Вид на тюрьму Алькатрас

Фото: Carlos Barria / Reuters

Вид на тюрьму Алькатрас

Фото: Carlos Barria / Reuters

Господин Трамп в начале мая поручил Федеральному бюро тюрем снова открыть Алькатрас в качестве тюрьмы, после чего чиновники администрации президента просчитали возможную стоимость проекта и, как сообщают источники Axios, несколько раз посетили остров, где она располагается. К примеру, в минувший четверг, 17 июля, на острове побывали генеральный прокурор Пэм Бонди, чье ведомство курирует Федеральное бюро тюрем, и министр внутренних дел США Дуглас Бергам, чье ведомство владеет островом.

Как сообщает Axios, господин Трамп пока не принял окончательного решения по поводу тюрьмы и того формата, в котором ее следует восстанавливать. Вариант тюрьмы сверхстрогого режима, о чем изначально говорил президент Трамп, обойдется не менее чем в $2 млрд и займет весь остров целиком. Строительство в этом случае будет долгим, а президент хочет запустить Алькатрас как можно скорее. Тюрьма с менее жестким режимом обойдется в $1 млрд, и ей хватит части острова. Однако в этом случае желание президента отправить туда «самых безжалостных и жестоких преступников Америки» не осуществится.

Алена Миклашевская

Фотогалерея

История тюрьмы на острове Алькатрас

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Алькатрас — остров в заливе Сан-Франциско (Калифорния, США). Первоначально территория острова использовалась как военный форт, однако позднее он был превращен в сверхзащищенную тюрьму для особо опасных преступников и тех, кто совершал попытки побега из предыдущих мест заключения. В настоящее время тюрьма расформирована, остров превращен в музей, куда ходит паром из Сан-Франциско

Алькатрас — остров в заливе Сан-Франциско (Калифорния, США). Первоначально территория острова использовалась как военный форт, однако позднее он был превращен в сверхзащищенную тюрьму для особо опасных преступников и тех, кто совершал попытки побега из предыдущих мест заключения. В настоящее время тюрьма расформирована, остров превращен в музей, куда ходит паром из Сан-Франциско

Фото: AP / Eric Risberg

Остров Алькатрас находится в 2,4 км от берега и омывается холодными водами с сильными подводными течениями. В 1934 году, когда США захлестнула небывалая волна преступности, тюрьму передали федеральному правительству и оборудовали по последнему слову техники

Остров Алькатрас находится в 2,4 км от берега и омывается холодными водами с сильными подводными течениями. В 1934 году, когда США захлестнула небывалая волна преступности, тюрьму передали федеральному правительству и оборудовали по последнему слову техники

Фото: AP / RJF

В 1930-х годах старые деревянные решетки заменили на стальные, в камеры провели электрическое освещение, что позволяло постоянно наблюдать за заключенными, а в столовой установили распылители слезоточивого газа, которые дистанционно включались в случае беспорядков. Все подземные тоннели, которые можно было бы использовать для побега, замуровали

В 1930-х годах старые деревянные решетки заменили на стальные, в камеры провели электрическое освещение, что позволяло постоянно наблюдать за заключенными, а в столовой установили распылители слезоточивого газа, которые дистанционно включались в случае беспорядков. Все подземные тоннели, которые можно было бы использовать для побега, замуровали

Фото: Security Pacific National Bank Collection / Wikipedia

Известный гангстер и грабитель поездов Рой Гарднер был самым разыскиваемым человеком на тихоакеанском побережье США за всю историю. За его голову предлагали $5 тыс. — очень крупную сумму по тем временам. В 1921 году он сбежал из тюрьмы на острове Макнила и после поимки был отправлен в Алькатрас, где написал автобиографию «Адский Алькатрас»

Известный гангстер и грабитель поездов Рой Гарднер был самым разыскиваемым человеком на тихоакеанском побережье США за всю историю. За его голову предлагали $5 тыс. — очень крупную сумму по тем временам. В 1921 году он сбежал из тюрьмы на острове Макнила и после поимки был отправлен в Алькатрас, где написал автобиографию «Адский Алькатрас»

Фото: Alcatraz

На фото операционная в больнице Алькатраса. Март 1956 года

На фото операционная в больнице Алькатраса. Март 1956 года

Фото: AP / Ernest K. Bennett

«Бродвей» — так заключенные называли главный коридор тюремного корпуса. Камеры на втором ярусе вдоль этого коридора были самыми желанными в тюрьме

«Бродвей» — так заключенные называли главный коридор тюремного корпуса. Камеры на втором ярусе вдоль этого коридора были самыми желанными в тюрьме

Фото: AP / Eric Risberg

Согласно тюремным правилам, каждый заключенный в Алькатрасе жил в отдельной камере. У него были минимальные привилегии на получение пищи, воды, одежды и медицинской и помощи. У заключенных не было личных вещей. Посещение библиотеки, общение с посетителями, получение писем — все это нужно было заслужить безупречным поведением

Согласно тюремным правилам, каждый заключенный в Алькатрасе жил в отдельной камере. У него были минимальные привилегии на получение пищи, воды, одежды и медицинской и помощи. У заключенных не было личных вещей. Посещение библиотеки, общение с посетителями, получение писем — все это нужно было заслужить безупречным поведением

Фото: Reuters / Robert Galbraith

Несмотря на свою неприступность, заключенные время от времени пытались бежать из Алькатраса. Всего за все существование тюрьмы 34 заключенных организовали 14 попыток побега: семерых застрелили, двое утонули, пять пропали без вести, остальных удалось задержать и вернуть обратно в камеру. Двое заключенных пытались отплыть от острова, но были пойманы: один в 1945 году, другой в 1962-м

Несмотря на свою неприступность, заключенные время от времени пытались бежать из Алькатраса. Всего за все существование тюрьмы 34 заключенных организовали 14 попыток побега: семерых застрелили, двое утонули, пять пропали без вести, остальных удалось задержать и вернуть обратно в камеру. Двое заключенных пытались отплыть от острова, но были пойманы: один в 1945 году, другой в 1962-м

Фото: AP / Eric Risberg

Фото известных заключенных тюрьмы Алькатрас

Фото известных заключенных тюрьмы Алькатрас

Фото: Reuters / Robert Galbraith

Самым известным беглецом был Франк Ли Моррис. Он начал готовиться к побегу как только оказался в Алькатрасе. В этой затее ему помогали заключенные — братья Джон и Кларенс Англин и Аллен Вест. За два года они разработали почти идеальный план. Его первая часть состояла в том, чтобы пробраться в главную вентиляционную шахту тюрьмы, а оттуда подняться на крышу. C крыши по водосточной трубе можно было спуститься на берег и попытаться доплыть до материка. Ночью 11 июня 1962 года беглецы поднялись на крышу через вентиляционную шахту (однако Аллен Вест застрял в ней, ему пришлось вернуться в камеру). О побеге стало известно на следующее утро. Однако поиски ничего не дали. История побега отражена в киноленте «Побег из Алькатраса» (1979), основанной на одноименной книге писателя Дж. Кэмпбелла Брюса. «Мы не лепим законопослушных граждан, мы лепим послушных заключенных», говорится в фильме

Самым известным беглецом был Франк Ли Моррис. Он начал готовиться к побегу как только оказался в Алькатрасе. В этой затее ему помогали заключенные — братья Джон и Кларенс Англин и Аллен Вест. За два года они разработали почти идеальный план. Его первая часть состояла в том, чтобы пробраться в главную вентиляционную шахту тюрьмы, а оттуда подняться на крышу. C крыши по водосточной трубе можно было спуститься на берег и попытаться доплыть до материка. Ночью 11 июня 1962 года беглецы поднялись на крышу через вентиляционную шахту (однако Аллен Вест застрял в ней, ему пришлось вернуться в камеру). О побеге стало известно на следующее утро. Однако поиски ничего не дали. История побега отражена в киноленте «Побег из Алькатраса» (1979), основанной на одноименной книге писателя Дж. Кэмпбелла Брюса. «Мы не лепим законопослушных граждан, мы лепим послушных заключенных», говорится в фильме

Фото: Alcatraz

Подъем в тюрьме — в 6:30 утра. После уборки в камерах и переклички заключенных выводили в столовую, где на еду отводилось 20 минут. После этого заключенные приступали к работе

Подъем в тюрьме — в 6:30 утра. После уборки в камерах и переклички заключенных выводили в столовую, где на еду отводилось 20 минут. После этого заключенные приступали к работе

Фото: Reuters / Robert Galbraith

Тюремная столовая — место, где чаще всего происходили драки между заключенными, — была оборудована емкостями со слезоточивым газом &lt;br>На фото кадр из фильма «Побег из Алькатраса» с Клинтом Иствудом в главной роли

Тюремная столовая — место, где чаще всего происходили драки между заключенными, — была оборудована емкостями со слезоточивым газом
На фото кадр из фильма «Побег из Алькатраса» с Клинтом Иствудом в главной роли

Фото: Paramount Pictures

На фото швейная комната в тюрьме Алькатрас

На фото швейная комната в тюрьме Алькатрас

Фото: Carl Sundstrom / Alcatraz Federal Penitentiary / Wikipedia

После реконструкции тюрьмы в 30-е годы число камер увеличилось до 600, они были разбиты на блоки A,B,C,D – в последнем содержали самых опасных преступников

После реконструкции тюрьмы в 30-е годы число камер увеличилось до 600, они были разбиты на блоки A,B,C,D – в последнем содержали самых опасных преступников

Фото: AP

21 марта 1963 года тюрьму закрыли. Согласно официальной версии, причиной этому стали слишком большие расходы на содержание заключенных на острове

21 марта 1963 года тюрьму закрыли. Согласно официальной версии, причиной этому стали слишком большие расходы на содержание заключенных на острове

Фото: AP / Jakub Mosur

Самый известный заключенный Алькатраса — Аль Капоне. В июле 1931 года за неуплату налогов он был приговорен к десяти годам тюремного заключения и отправлен в федеральную тюрьму штата Джорджия в Атланте. В 1934 году его перевели в Алькатрас, где он провел семь лет

Самый известный заключенный Алькатраса — Аль Капоне. В июле 1931 года за неуплату налогов он был приговорен к десяти годам тюремного заключения и отправлен в федеральную тюрьму штата Джорджия в Атланте. В 1934 году его перевели в Алькатрас, где он провел семь лет

Фото: AP / Susan Ragan

Через несколько лет после закрытия тюрьмы, в 1969 году, группа индейцев переселилась на остров, фактически захватив его. Однако долго они там не прожили — в 1971 году остров сделали частью Национальной зоны отдыха «Золотые ворота»

Через несколько лет после закрытия тюрьмы, в 1969 году, группа индейцев переселилась на остров, фактически захватив его. Однако долго они там не прожили — в 1971 году остров сделали частью Национальной зоны отдыха «Золотые ворота»

Фото: AP

В 1973 году остров открыли для туристов, и теперь его ежегодно посещают около миллиона посетителей

В 1973 году остров открыли для туристов, и теперь его ежегодно посещают около миллиона посетителей

Фото: Csman / Wikipedia

6 августа 2004 года итальянец Альберто Кристини проплыл от острова Алькатрас до материка (2,4 км) за 1 час 50 минут. «Я чувствую себя хорошо, только немного замерз», — сказал он, выйдя на берег

6 августа 2004 года итальянец Альберто Кристини проплыл от острова Алькатрас до материка (2,4 км) за 1 час 50 минут. «Я чувствую себя хорошо, только немного замерз», — сказал он, выйдя на берег

Фото: Reuters / Kimberly White KW / GN

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Алькатрас — остров в заливе Сан-Франциско (Калифорния, США). Первоначально территория острова использовалась как военный форт, однако позднее он был превращен в сверхзащищенную тюрьму для особо опасных преступников и тех, кто совершал попытки побега из предыдущих мест заключения. В настоящее время тюрьма расформирована, остров превращен в музей, куда ходит паром из Сан-Франциско

Фото: AP / Eric Risberg

Остров Алькатрас находится в 2,4 км от берега и омывается холодными водами с сильными подводными течениями. В 1934 году, когда США захлестнула небывалая волна преступности, тюрьму передали федеральному правительству и оборудовали по последнему слову техники

Фото: AP / RJF

В 1930-х годах старые деревянные решетки заменили на стальные, в камеры провели электрическое освещение, что позволяло постоянно наблюдать за заключенными, а в столовой установили распылители слезоточивого газа, которые дистанционно включались в случае беспорядков. Все подземные тоннели, которые можно было бы использовать для побега, замуровали

Фото: Security Pacific National Bank Collection / Wikipedia

Известный гангстер и грабитель поездов Рой Гарднер был самым разыскиваемым человеком на тихоакеанском побережье США за всю историю. За его голову предлагали $5 тыс. — очень крупную сумму по тем временам. В 1921 году он сбежал из тюрьмы на острове Макнила и после поимки был отправлен в Алькатрас, где написал автобиографию «Адский Алькатрас»

Фото: Alcatraz

На фото операционная в больнице Алькатраса. Март 1956 года

Фото: AP / Ernest K. Bennett

«Бродвей» — так заключенные называли главный коридор тюремного корпуса. Камеры на втором ярусе вдоль этого коридора были самыми желанными в тюрьме

Фото: AP / Eric Risberg

Согласно тюремным правилам, каждый заключенный в Алькатрасе жил в отдельной камере. У него были минимальные привилегии на получение пищи, воды, одежды и медицинской и помощи. У заключенных не было личных вещей. Посещение библиотеки, общение с посетителями, получение писем — все это нужно было заслужить безупречным поведением

Фото: Reuters / Robert Galbraith

Несмотря на свою неприступность, заключенные время от времени пытались бежать из Алькатраса. Всего за все существование тюрьмы 34 заключенных организовали 14 попыток побега: семерых застрелили, двое утонули, пять пропали без вести, остальных удалось задержать и вернуть обратно в камеру. Двое заключенных пытались отплыть от острова, но были пойманы: один в 1945 году, другой в 1962-м

Фото: AP / Eric Risberg

Фото известных заключенных тюрьмы Алькатрас

Фото: Reuters / Robert Galbraith

Самым известным беглецом был Франк Ли Моррис. Он начал готовиться к побегу как только оказался в Алькатрасе. В этой затее ему помогали заключенные — братья Джон и Кларенс Англин и Аллен Вест. За два года они разработали почти идеальный план. Его первая часть состояла в том, чтобы пробраться в главную вентиляционную шахту тюрьмы, а оттуда подняться на крышу. C крыши по водосточной трубе можно было спуститься на берег и попытаться доплыть до материка. Ночью 11 июня 1962 года беглецы поднялись на крышу через вентиляционную шахту (однако Аллен Вест застрял в ней, ему пришлось вернуться в камеру). О побеге стало известно на следующее утро. Однако поиски ничего не дали. История побега отражена в киноленте «Побег из Алькатраса» (1979), основанной на одноименной книге писателя Дж. Кэмпбелла Брюса. «Мы не лепим законопослушных граждан, мы лепим послушных заключенных», говорится в фильме

Фото: Alcatraz

Подъем в тюрьме — в 6:30 утра. После уборки в камерах и переклички заключенных выводили в столовую, где на еду отводилось 20 минут. После этого заключенные приступали к работе

Фото: Reuters / Robert Galbraith

Тюремная столовая — место, где чаще всего происходили драки между заключенными, — была оборудована емкостями со слезоточивым газом
На фото кадр из фильма «Побег из Алькатраса» с Клинтом Иствудом в главной роли

Фото: Paramount Pictures

На фото швейная комната в тюрьме Алькатрас

Фото: Carl Sundstrom / Alcatraz Federal Penitentiary / Wikipedia

После реконструкции тюрьмы в 30-е годы число камер увеличилось до 600, они были разбиты на блоки A,B,C,D – в последнем содержали самых опасных преступников

Фото: AP

21 марта 1963 года тюрьму закрыли. Согласно официальной версии, причиной этому стали слишком большие расходы на содержание заключенных на острове

Фото: AP / Jakub Mosur

Самый известный заключенный Алькатраса — Аль Капоне. В июле 1931 года за неуплату налогов он был приговорен к десяти годам тюремного заключения и отправлен в федеральную тюрьму штата Джорджия в Атланте. В 1934 году его перевели в Алькатрас, где он провел семь лет

Фото: AP / Susan Ragan

Через несколько лет после закрытия тюрьмы, в 1969 году, группа индейцев переселилась на остров, фактически захватив его. Однако долго они там не прожили — в 1971 году остров сделали частью Национальной зоны отдыха «Золотые ворота»

Фото: AP

В 1973 году остров открыли для туристов, и теперь его ежегодно посещают около миллиона посетителей

Фото: Csman / Wikipedia

6 августа 2004 года итальянец Альберто Кристини проплыл от острова Алькатрас до материка (2,4 км) за 1 час 50 минут. «Я чувствую себя хорошо, только немного замерз», — сказал он, выйдя на берег

Фото: Reuters / Kimberly White KW / GN

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