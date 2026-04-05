Пентагон идет на рекорд

Администрация Дональда Трампа хочет резко нарастить расходы на военные нужды: на 2027 год Белый дом призывает дать Пентагону рекордные $1,5 трлн. Это на 40% больше нынешнего бюджета Министерства войны США, и, если соответствующий запрос будет одобрен Конгрессом, следующий год будет отмечен самым значительным приростом трат на оборону со Второй мировой войны. Среди обозначенных приоритетов: модернизация ядерного арсенала, укрепление противоракетной обороны, обновление флота, закупки боеприпасов и беспилотников, инвестиции в искусственный интеллект. Экономить Белый дом предлагает на не связанных с обороной сферах. Помощь Украине в каком-либо виде в проект бюджета не вошла. Демократы уже дали понять, что будут стараться внести изменения в документ.

Фото: Evan Vucci / Reuters

Белый дом представил проект федерального бюджета США на 2027 фискальный год, четко обозначив приоритеты нынешней американской администрации. Их два: Министерство войны (так с 2025 года называется Минобороны США) и силовые структуры. Бюджет Пентагона предлагается нарастить на 42% по сравнению с нынешним годом — до рекордных $1,5 трлн. В эту сумму входят около $1,1 трлн, которые предполагается провести через принимаемый ежегодно закон о финансировании национальной обороны, и почти $400 млн, которые республиканцы могут провести по партийной линии без согласования с демократами. В Белом доме отметили, что столь значимого наращивания военных расходов в США не было «со времен Второй мировой войны».

В 2018 году в ходе своего первого президентского срока Дональд Трамп назвал траты на оборонные нужды, составлявшие на тот момент чуть больше $700 млрд, «сумасшедшими» и говорил о важности избежать «новой гонки вооружений» с Россией и Китаем. Но истощение американских запасов боеприпасов за счет начатых им военных кампаний (прежде всего войны против Ирана) и помощи Украине (в основном в период президентства Джо Байдена), укрепление военной мощи оппонентов США (главным из которых в Вашингтоне считают Китай) и отставание по ряду позиций (гиперзвуковому оружию и беспилотникам), видимо, привели к пересмотру Дональдом Трампом своих позиций.

Провозглашенный его администрацией лозунг «мир через силу» предлагается воплощать в реальность при помощи усиленного финансирования ряда приоритетных направлений. Среди них:

продолжение модернизации ядерного арсенала США, включая разработку новых боеголовок;

создание системы противоракетной обороны нового поколения «Золотой купол для Америки», предусматривающей размещение ракет-перехватчиков в космосе;

закупка 12 видов критически важных обычных боеприпасов;

инвестиции в беспилотные системы и системы противодействия дронам противника;

массовое внедрение технологий искусственного интеллекта в вооруженные силы; приобретение 85 новейших истребителей F-35 производства концерна Lockheed Martin;

строительство почти 40 новых кораблей для боевого состава военно-морских сил, вспомогательного флота, сухопутных войск и береговой охраны;

повышение зарплат военнослужащих.

«Президент Трамп пообещал инвестировать средства в инфраструктуру национальной безопасности Америки, чтобы обеспечить безопасность нашей страны в опасном мире,— заявил директор по бюджету Белого дома Рассел Воут.— Бюджет на 2027 год подкрепляет это обещание и гарантирует, что Соединенные Штаты продолжат содержать самые мощные и боеспособные вооруженные силы в мире».

Помимо Пентагона, значительно больше денег предлагается выделить и ряду силовых структур, включая Таможенную и Иммиграционную службы, реализующие план Дональда Трампа по борьбе с нелегальной миграцией.

Бюджет целого ряда других ведомств, наоборот, предлагается сократить. Среди них (структуры перечислены в порядке убывания от наиболее к наименее пострадавшим):

Национальный научный фонд — агентство при правительстве США, отвечающее за развитие науки и технологий,

Госдепартамент,

Минтруд,

Министерство здравоохранения и социальных служб,

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства,

Минсельхоз,

Министерство жилищного строительства и городского развития,

Министерство торговли

Минобразования.

Среди программ, входящих в ведение Госдепартамента, предлагается, в частности, сократить финансирование ООН и ряда других международных организаций, а также программы иностранной помощи.

Впервые с 2022 года в бюджет (ни в военной его части, ни в других) отдельно не заложена помощь Украине.

Урезать предлагается и ключевые программы по продвижению демократии в мире, в частности бюджет «Национального фонда в поддержку демократии», признанного в России нежелательной организацией.

Республиканцы поддержали такой подход. По словам председателей комитетов по вооруженным силам Сената и Палаты представителей Роджера Уикера и Майка Роджерса, наращивание расходов на военные нужды позволит США приблизиться к предложенному ими же в НАТО показателю в 5% от ВВП на оборону. Сейчас соответствующие расходы США составляют около 3,3% от ВВП, и по этому соотношению их в Североатлантическом альянсе обгоняют Польша и три прибалтийские страны. Роджер Уикер и Майк Роджерс в совместном заявлении подчеркнули, что рост расходов Пентагона «пошлет четкий сигнал нашим союзникам и партнерам о необходимости развивать достигнутый прогресс (в наращивании военных ассигнований.— “Ъ”) и вместе с нами соответствовать этим требованиям (в 5% от ВВП)».

Представители Демократической партии, наоборот, жестко раскритиковали представленный Белым домом проект бюджета. Отвечающая в Сенате за согласование бюджета по линии демократов Пэтти Мюррей заявила, что администрация Дональда Трампа ведет «безрассудные войны за рубежом» в ущерб «потребностям рядовых американцев». «Трамп, возможно, и был бы рад потратить больше денег на бомбы на Ближнем Востоке, чем на семьи здесь, в Америке, но я этому не рада»,— говорится в ее письменном заявлении. «Это просто неуместный призыв выделять больше денег на оружие и бомбы и меньше на то, в чем нуждаются люди, например на жилье, здравоохранение, образование, дороги, научные исследования и охрану окружающей среды»,— поддержал ее демократ Джефф Меркли, также состоящий в бюджетном комитете Сената. Демократы предупреждают, что не пропустят бюджет в таком виде и будут добиваться внесения в него изменений.

Елена Черненко