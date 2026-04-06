Замглавы кубанского управления госохраны ОКН не смогла выйти из СИЗО

Заместитель начальника управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края Натела Бирюкова, обвиняемая в злоупотреблении должностными полномочиями, не смогла выйти из СИЗО под домашний арест. Апелляционная инстанция оставила в силе решение об аресте чиновницы, которая находится в следственном изоляторе с марта 2025 года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, в мае 2019 года госпожа Бирюкова, исполняя обязанности начальника управления, из корыстной заинтересованности подписала приказ об уменьшении территории объекта культурного наследия регионального значения «Санаторий имени Кирова, где в годы Великой Отечественной войны размещались госпитали №3206, 3183» в Сочи. Также, считает следствие, по ее поручению был изменен режим использования земель бывшего советского санатория и их границы, что впоследствии позволило застройщику ООО «СЗ "Красмашевский"» (по данным «СПАРК-Интерфакс», компания принадлежит Джульете Зебелян и Гарегин Атулян.— «Ъ-Кубань») получить разрешения на строительство гостиничного комплекса и отеля на территории санатория.

В ходе строительных работ объекту культурного наследия был причинен ущерб. Как установлено в ходе следствия, минимальная стоимость компенсационных работ составляет 322 млн руб.

Уголовное дело Нателы Бирюковой рассматривается в Октябрьском районном суде Краснодара.

Санаторий имени Кирова был построен на Виноградной улице в центре Сочи во время первой реконструкции курорта в 1930-х годах в стиле модернизированной неоклассики по проекту архитектора Д.П. Бурышкина. В годы Великой Отечественной войны здесь размещались два госпиталя. В начале 2000-х годов он перешел в собственность столичного бизнесмена Виктора Батурина, который планировал снести старые здания и построить на их месте курортно-гостиничный комплекс, но на защиту объекта встали историки и снос был запрещен, сообщается на архитектурном портале Сочи. В 2009 году Виктор Батурин объявил о продаже санатория.

В начале 2019 года власти курорта объявили о начале реновации санатория. Сочинская мэрия сообщала, что исторические здания остаются в неизменном виде, а сложившийся зеленый ландшафт территории сохраняется. Тогдашний мэр курорта Алексей Копайгородский в одном из интервью рассказывал, что завершить реконструкцию исторических корпусов санатория планировали в 2023 году, к 2025 году должны были построить здание отеля. Объем инвестиций оценивали в 16 млрд руб.

В 2023 году сочинцы пожаловались главе СКР Александру Бастрыкину на то, что стройка может повлечь разрушение памятника культуры, а арендатор вместо обещанной реставрации зданий возводит отели.

Наталья Решетняк

