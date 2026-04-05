Росавиация исключила полное закрытие аэропорта Сочи

Аэропорт Сочи не будет закрыт на длительный срок по аналогии с другими авиагаванями юга России. Об этом ТАСС сообщила заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта РФ Наталья Андрианова на полях Международного экономического форума «Абхазия — инвестиции в будущее».

«Закрытие аэропорта Сочи исключено»,— цитирует госпожу Андрианову агентство.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян высказал мнение, что временные ограничения работы сочинского аэропорта могут снизить турпоток на майские праздники на 10%.

По данным ТАСС, с начала 2026 года Росавиация уже 30 раз вводила временные ограничения на работу аэропорта Сочи для обеспечения безопасности полетов.

Наталья Решетняк