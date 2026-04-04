Reuters узнал о подготовке Израиля к ударам по иранским энергетическим объектам

Израиль готовится атаковать иранские энергетические объекты, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны еврейского государства. По его словам, атаки, вероятно, будут совершены на следующей неделе.

Власти Израиля ждут разрешения США на удары по иранским энергообъектам, уточнил собеседник Reuters.

23 марта президент США Дональд Трамп объявил о пятидневном моратории на удары по иранским энергообъектам, затем продлил его до 20:00 6 апреля (4:00 мск 7 апреля).

В Белом доме заявляли, что США рассчитывают заключить сделку с Ираном до окончания действия моратория. Дональд Трамп пообещал «обрушить ад» на Иран в случае отказа заключить соглашение с США.