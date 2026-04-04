Трамп: через 48 часов на Иран «обрушится ад» в случае отказа заключить сделку

У Ирана осталось 48 часов на заключение сделки с США и разблокировку Ормузского пролива, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он пригрозил Тегерану последствиями в случае отказа от соглашения.

«Помните, я дал Ирану 10 дней на то, чтобы заключить сделку или открыть Ормузский пролив. Время на исходе — 48 часов до того, как на них обрушится весь ад»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

23 марта Дональд Трамп объявил о пятидневном моратории на удары по иранским энергообъектам. Затем президент США продлил срок до 20:00 6 апреля (4:00 мск 7 апреля). В Белом доме заявляли, что США рассчитывают заключить сделку с Ираном до 6 апреля.