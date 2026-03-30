В Белом доме подтвердили сроки заключения сделки США с Ираном

Президент США Дональд Трамп собирается заключить сделку с Ираном до 6 апреля — крайнего срока моратория на удары по энергообъектам. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Я знаю, что президент установил крайний срок до 6 апреля, то есть всего через одну неделю»,— сказала госпожа Левитт на брифинге. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Дональд Трамп ранее говорил, что продлить мораторий на удары до 6 апреля его попросила иранская сторона. В республике эту информацию не подтверждали. Одна из главных тем непрямых американо-иранских переговоров, по словам господина Трампа, — возобновление судоходства в Ормузском проливе. Если до установленной даты этого добиться не удастся, президент США пообещал уничтожить все электростанции в Иране.