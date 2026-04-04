На Кубани спрос на психотропные лекарства вырос на 12,5% в 2025 году

В аптеках Краснодарского края в 2025 году продали 5,6 млн упаковок психотропных препаратов. Это на 12,5% больше, чем годом ранее. В денежном выражении продажи таких лекарств выросли на 28,3% год к году — до 1,5 млрд руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в аналитическом агентстве DSM Group.

В топ-10 наиболее популярных брендов вошли «Афобазол» (9,4% в общем объеме реализации психотропных препаратов в аптеках), «Мелатонин» (9,2%), «Корвалол» (8,9%), «Валериана» (6,4%), «Ново-Пассит» (5,1%), «Грандаксин» (4,5%), «Тенотен» (4,3%), «Глицин+Мелатонин» (3,8%), «Кветиапин» (3,3%), «Валосердин» (2,9%). Средневзвешенная стоимость упаковки за год выросла на 14,1% — до 260,8 руб. в 2025 году.

«За последние 10 лет, которые называют "десятилетием тревожности", психотропные препараты для многих людей перестали быть чем-то пугающим. Осведомленность общества о проблемах ментального здоровья значительно выросла, происходит дестигматизация (устранение негативных стереотипов) в отношении психиатров. Сегодня за врачебной помощью можно обратиться с начальными симптомами нервно-психического расстройства, а не только "с голосами в голове", как представлялось раньше. Кроме того, продолжает расти доступность психиатрической помощи»,— прокомментировала врач-психиатр клиники Глазуновой Елена Алексаньян.

Среди причин увеличения продаж психотропных препаратов эксперт назвала высокий уровень стресса и постоянное повышение уровня тревожности в обществе, а также активное назначение данной группы лекарств врачами разного профиля.

«Возможно, сыграл свою роль и дефицит некоторых препаратов во многих аптечных сетях, что побудило людей запастись нужными таблетками впрок. Наибольший рост цен отмечается у препаратов из группы "антидепрессанты". Поставка психотропных препаратов в страну претерпевает изменения, касающиеся и многих других лекарств: переход от импорта на собственное производство, переориентация на новых партнеров (Индия, Китай, Турция). Импортозамещение психотропных препаратов происходит достаточно активно. Для большинства зарубежных лекарств уже существуют российские аналоги, но все еще есть сложности с поставками отдельных новых препаратов»,— рассказала Елена Алексаньян.

Маргарита Синкевич