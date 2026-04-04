Ставрополье и Абхазия договорились о развитии торговых и производственных связей

На международном экономическом форуме «Абхазия — инвестиции в будущее» Ставропольский край и Абхазия подписали меморандум о сотрудничестве в развитии торговых и производственных связей. Об этом сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства региона.

Фото: репресс-служба губернатора Ставропольского края

«Готовы наращивать объемы взаимной торговли, расширять ассортимент поставляемой продукции, развивать кооперационные связи между предприятиями. Особое внимание уделяем совместным проектам в промышленности и переработке, а также укреплению сотрудничества в агропромышленном комплексе — от семеноводства до логистики», — цитирует ведомство слова губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.

Меморандум подписали глава Ставрополья и премьер-министр Республики Абхазия Владимир Делба.

В управлении отметили, что этот договор открывает новые возможности для реализации совместных проектов благодаря краевым программам и региональным инициативам.

