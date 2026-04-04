На Ямале доля убыточных компаний по добыче полезных ископаемых выросла на 14%

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) доля убыточных организаций среди компаний по добыче полезных ископаемых увеличилась с 34,7% в январе 2025 года до 49% в начале 2026-го, следует из данных Тюменьстата. Как сказано в документе, в 2025 году компании по добыче нефти и природного газа сообщили, что в первый месяц получили прибыль в 186,2 млрд руб. и убыток в 2,7 млрд руб. В январе 2026 года эти показатели составили 104,7 млрд и 8 млрд руб. соответственно.

Организации, предоставляющие услуги в области добычи полезных ископаемых, сообщили о прибыли в 4,6 млрд руб. и убытке в 1,1 млрд руб. в начале 2026-го. В первом месяце прошлого года показатели составляли 11,2 млрд руб. и 0,3 млрд руб. соответственно.

По данным Тюменьстата, в январе 2026 года общий размер прибыли организаций в ЯНАО (без учета субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных и муниципальных учреждений, некредитных финансовых организаций) составил 150,5 млрд руб., убыток — 14,2 млрд руб. Годом ранее компании отчитались о прибыли в 208,1 млрд руб. и убытке в 13,9 млрд руб.

Снижение показателей зафиксировали и в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра). Доля убыточных компаний в сфере добыче полезных ископаемых в регионе возросла с 43,1% в начале 2025 года до 48,6% в 2026 году. В 2025 году организации по добыче нефти и природного газа сообщили, что в первый месяц получили прибыль в 158,1 млрд руб. и убыток в 4,1 млрд руб. В январе 2026 года эти показатели составили 24,4 млрд и 63,7 млрд руб. соответственно.

Ранее, в марте, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в ходе отчета об итогах работы окружного правительства в 2025 году рассказал депутатам заксобрания, что ключевая отрасль ямальской экономики — добыча углеводородов — сохраняет стабильность. Он подчеркнул, что спрос на газ будет расти, «несмотря на все текущие проблемы». Господин Артюхов добавил, что возлагает надежды на газовые месторождения, которые открывают в регионе. В текущем году «Газпром» планирует ввести в эксплуатацию Харасавэйское месторождение — его запасы рассчитаны на 100 лет. В феврале было открыто месторождение имени Алексея Канторовича, которое стало крупнейшим за 30 лет. Вовлечение в добычу трудноизвлекаемых запасов должно создать дополнительно 1 тыс. рабочих мест.

Василий Алексеев