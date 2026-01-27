«Газпром» готовит к вводу в эксплуатацию Харасавэйское месторождение на Ямале

«Газпром» готовит к вводу в эксплуатацию Харасавэйское месторождение на полуострове Ямал. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) по итогам встречи губернатора Дмитрия Артюхова с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

В частности, в настоящее время завершается строительство основных объектов обустройства: установки комплексной подготовки газа, дожимной компрессорной станции и первоочередных эксплуатационных газовых скважин. В высокой стадии готовности находится газопровод, соединяющий Харасавэйское месторождение с объектами Бованенковского месторождения. Он обеспечит подачу харасавэйского газа в Единую систему газоснабжения России.

«Харасавэйское месторождение, наряду с Бованенковским, станет опорным месторождением Ямальского центра газодобычи. Этот центр является ключевым для развития российской газовой отрасли в XXI веке»,— добавили в пресс-службе правительства.

Харасавэйское газоконденсатное месторождение открыто в 1974 году. Оно расположено на полуострове Ямал севернее Бованенковского месторождения, преимущественно на суше полуострова и частично — в акватории Карского моря. Проектный уровень добычи — 32 млрд куб. м газа в год. Добыча газа рассчитана до 2131 года.

Масштабное освоение Харасавэя началось в 2019 году.

Полина Бабинцева