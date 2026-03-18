«Мы привыкли работать в любых условиях»

В Ямало-Ненецком автономном округе сокращаются объемы инвестиций, строительства и розничной торговли. Об этом рассказал губернатор Дмитрий Артюхов в ежегодном отчете об итогах работы правительства в 2025 году депутатам заксобрания ЯНАО. В тоже время глава региона пообещал увеличить материнский капитал, анонсировал новые строительные проекты и выразил надежду на открытие новых месторождений.



Отчет о работе правительства ЯНАО губернатор Дмитрий Артюхов начал с общих экономических показателей региона. По его словам, по итогам 2025 года «небольшой минус» ожидается по показателям объема инвестиций, строительных работ и розничного рынка. «Я думаю, все понимают, чем это обусловлено»,— пояснил он и добавил, что регион все еще имеет самый низкий уровень бедности в стране.

Дмитрий Артюхов отметил, что в 2025 году впервые за 10 лет для исполнения бюджета потребовалось привлекать заемные средства, а сам годовой бюджет получился «дефицитным, но сбалансированным». «Это позволило сохранить социальные обязательства, и, что самое главное — планы развития. Порой нужно принимать непопулярные, но необходимые решения»,— сказал губернатор, заметив, что часть подходов к работе устаревает и от них приходится отказываться.

Глава ЯНАО попросил руководителей муниципалитетов контролировать вопрос заработной платы. На некоторых предприятиях региона, по его словам, были зафиксированы необоснованные сокращения людей.

«Проблемы отдельных предприятий нельзя решать за счет простых северян. Вы не хуже меня знаете — на Ямале мы так не работаем»,— сказал он.

По словам Дмитрия Артюхова, ключевая отрасль ямальской экономики — добыча углеводородов — сохраняет стабильность, и спрос на газ будет расти, «несмотря на все текущие проблемы». Обусловлено это, как заметил губернатор, газификацией российских регионов и увеличением производства внутри страны.

Губернатор возлагает надежды на газовые месторождения, которые открывают в регионе. В текущем году «Газпром» планирует ввести в эксплуатацию Харасавэйское месторождение — его запасы рассчитаны на 100 лет. В феврале было открыто месторождение имени Алексея Канторовича, которое стало крупнейшим за 30 лет. Вовлечение в добычу трудноизвлекаемых запасов должно создать дополнительно 1 тыс. рабочих мест.

«И будут еще открытия, которые прогремят в огромном масштабе»,— пообещал глава ЯНАО.

Дмитрий Артюхов добавил, что регион привлекателен для строительства центров обработки данных (ЦОД). По его словам, для этого на Ямале есть дешевая электроэнергия и достаточно холодный климат.

Глава региона подчеркнул, что главное богатство Ямала — все-таки не в полезных ископаемых, а в людях. Он анонсировал увеличение регионального материнского капитала за рождение третьего ребенка в два раза — до 1 млн руб. Получить выплату могут семьи, в которых третий ребенок родился после 1 января 2026 года. Жительницы Ямала, которые имеют направление на ЭКО, смогут получить компенсацию до 100 тыс. руб. на услуги, которые не входят в программу ОМС.

Из достижений в области образования Дмитрий Артюхов отметил открытие в прошлом году новых пяти школ, а в Тарко-Сале — детского сада.

«Родители рассказывают, как дети уходит с плачем каждый день, настолько там все современно»,— указал он.

«Конечно, попасть к узким специалистам в удобное время все еще бывает непросто», — признал глава региона, говоря о сфере здравоохранения. По его словам, врачей стремятся разгрузить от бумажной работы: сейчас на Ямале уже ушли от бумажных медицинских карт, распространена онлайн-запись на прием.

Отдельно Дмитрий Артюхов отметил поддержку участников СВО, в частности, их медицинскую, психологическую реабилитацию и «главный вопрос — возможность реализации себя в мирной профессии». Губернатор попросил руководителей предприятий «относиться с полным участием к жизни бойцов». Для семей участников СВО он анонсировал проект «Своих не бросаем», в рамках которого они смогут отправиться в путешествие по городам России и Белоруссии.

В 2030 году Ямало-Ненецкому автономному округу исполнится 100 лет, и губернатор предложил жителям самим решать, какие проекты должны быть реализованы к юбилею в рамках проекта «Ямал 100».

Дмитрий Артюхов напомнил, что первопроходцам Севера было нелегко, но их это не останавливало.

«Кажется, что сейчас не время мечтать, но вся история Ямала доказывает, что невозможное возможно. За последние годы мы привыкли работать в любых условиях»,— завершил он доклад.

Депутаты и представители общественности проводили его аплодисментами.

Анна Капустина