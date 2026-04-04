Убытки компаний по добыче нефти и газа в ХМАО превысили прибыль на 39 млрд руб.

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) компании по добыче нефти и природного газа получили прибыль в 24,4 млрд руб. в январе 2026 года, их убыток составил 63,7 млрд руб., следует из данных Тюменьстата. Ранее, в начале 2025 года, организации отчитывались о прибыли в 158,1 млрд руб., убытке — в 4,1 млрд руб.

Нефтесервисные компании, предоставляющие услуги в области добычи полезных ископаемых, сообщили о прибыли в 4,6 млрд руб. и убытке в 3,2 млрд руб. в начале 2026-го. В начале прошлого года показатели составляли 4,8 млрд руб. и 1,6 млрд руб. соответственно.

В целом, доля убыточных организаций среди компаний по добыче полезных ископаемых в ХМАО возросла с 43,1% в 2025 году до 48,6% в 2026 году.

По данным Тюменьстата, в начале 2026 года общий размер прибыли организаций в ХМАО (без учета субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных и муниципальных учреждений, некредитных финансовых организаций) составил 47,6 млрд руб., убыток — 71,7 млрд руб. Годом ранее компании отчитались о прибыли в 186,5 млрд руб., убытке – в 8,5 млрд руб.

Василий Алексеев