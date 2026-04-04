В Таганроге приступили к оценке ущерба от атаки ВСУ

В Таганроге начала работу комиссия по оценке ущерба от ночной атаки ВСУ. Об этом в своем MAX сообщает глава города Светлана Камбулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как ранее сообщалось, в ходе нанесения ракетного удара по Таганрогу возник пожар на территории складских помещений логистической компании, а в акватории Таганрогского залива в результате попадания обломков БПЛА повреждения получило коммерческое судно, возник пожар. Иностранный сухогруз находился в нескольких километрах от береговой линии.

«В связи с произошедшим провели внеочередную комиссию по чрезвычайным ситуациям. Еще раз обратила внимание коллег на неукоснительное соблюдение алгоритма действий при воздушной атаке. Все службы и предприятия города должны четко следовать установленным протоколам — от этого зависит жизнь и безопасность каждого таганрожца»,— сообщила госпожа Камбулова.

Она добавила, что информирование населения остается одной из ключевых задач всех городских структур.

Наталья Белоштейн