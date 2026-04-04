В Дагестане к непогоде готовы 173 оперативные бригады энергетиков

На случай аварий на электросетях во время непогоды в Дагестане сформированы 173 оперативные бригады энергетиков. В них входят 678 специалистов и 294 единицы спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

По прогнозам, в ближайшие сутки в Дагестане ожидаются усиление ветра до 23 м/с, сильный дождь и повышение уровня воды в реках.

На заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» поручено в случае технологических нарушений в сети информировать население о их причинах и ходе восстановительных работ.

Кроме этого, сетевой организации надлежит обеспечить готовность необходимого количества бригад, спецтехники и материалов для ликвидации возможных аварий. При недостатке собственных ресурсов немедленно обращаться в региональный штаб для привлечения дополнительных сил.

Наталья Белоштейн