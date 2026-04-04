Один человек погиб и четверо пострадали во время атаки на Таганрог

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о налете БПЛА и ракетном ударе по Таганрогу. Один человек погиб, еще четверо получили серьезные ранения. Один из пострадавших — иностранец.

Из-за ракетного удара по Таганрогу повреждена коммерческая инфраструктура, уточнил губернатор в Telegram. На территории складов одной из логистических компаний возник пожар. Люди эвакуированы. В настоящий момент возгорание локализовано.

Налет БПЛА отражен в акватории Таганрогского залива Азовского моря, в Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области. В акватории залива из-за падения обломков беспилотника повреждения получило коммерческое судно. На нем начался пожар. Сухогруз под флагом иностранного государства находился в нескольких километрах от берега.