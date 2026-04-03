Третьяковка подчинилась требованиям иконности

Государственная Третьяковская галерея передала Русской православной церкви еще две знаменитейшие средневековые иконы — «Богоматерь Владимирская» (XII век) и «Богоматерь Донская» (конец XIV века). Обе иконы уже перевезены в храм Христа Спасителя. Эта акция явно продолжает историю с передачей «Троицы» Андрея Рублева. Но на сей раз события развивались совсем не так, как в 2022–2024 годах, когда решалась судьба рублевской иконы.

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС Переезд икон сопровождался усиленной светской охраной и усиленными церковными почестями

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Для наглядности напомним вкратце канву происшествий вокруг «Троицы». 2022 год: в июле «Троицу» вывозят в Троице-Сергиеву лавру на три дня вопреки рекомендациям музейных специалистов. 2023 год: 15 мая Московская патриархия сообщает, что «Троица» будет передана РПЦ распоряжением президента Владимира Путина. С 3 июня по 19 июля икона находится в храме Христа Спасителя, потом отправляется в Центр им. Грабаря на годичную консервацию, но «выписывается» досрочно. 2024 год: под Рождество «Троицу» опять привозят в храм Христа Спасителя, где она находится до 22 июня, когда ее уже окончательно перемещают в Троице-Сергиеву лавру.

На всех этапах судьбу «Троицы» продолжают обсуждать бурно и предметно. Научно-музейное сообщество продолжает выступать с комментариями, предостережениями, отчаянными просьбами и рекомендациями (пусть и безнадежно), официальные лица тоже комментируют происходящее (пусть и непоследовательно). График и последовательность действий на глазах у публики модифицируются несколько раз.

С Владимирской и Донской все совершенно иначе. Передача произошла одномоментно, без всяких громких объявлений загодя.

Несколько месяцев ходил только слух, что иконы передадут-таки. Но все стороны процесса (Министерство культуры, Третьяковская галерея, Московская патриархия) отказывались этот слух ответственно подтверждать, как, впрочем, и опровергать. Кто-то просто не отвечал на просьбы о комментариях, кто-то ссылался на неосведомленность, а кто-то, увы, и на полный запрет комментировать происходящее. Все анонимные источники, однако, единогласны в том, что инициатор теперешней передачи — патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Фото: Государственная Третьяковская галерея Донская икона Божией Матери

Фото: Государственная Третьяковская галерея

Передача «Троицы» была оформлена договором, который перед камерами торжественно подписывали министр культуры Ольга Любимова и патриарх Кирилл. В случае с двумя великими богородичными иконами мы вовсе не знаем, кто и когда подписывал такой договор. Госпожа Любимова пока никак не высказалась по поводу передачи.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский несколько дней назад тоже отказался комментировать «слухи» о передаче двух икон, но прибавил, что их судьбу должен определять «серьезный, деловой разговор, в котором публичность не сильно полезна». Очевидно, с этим глубоко непубличным «деловым разговором», который, по сведениям “Ъ”, тянулся не один год, можно увязать и загадочные кадровые перемены последних месяцев. Это отставка Елены Проничевой с поста директора Третьяковской галереи и назначение на ее место Ольги Галактионовой (14 января), а также смена руководителя профильного — музейного — департамента Министерства культуры (16 марта Елену Харламову сменил Иван Лыкошин).

Фото: Государственная Третьяковская галерея Владимирская икона Божией Матери

Фото: Государственная Третьяковская галерея

Оба богородичных образа, веками хранившиеся в Кремле (Владимирская — в Успенском соборе, Донская — в Благовещенском), считались «палладиумом» Москвы. Неслучайно, например, в «Борисе Годунове» Мусоргского они упоминаются вместе: «Поднимайте иконы Владычицы, / и со Донской, и со Владимирской / грядите царю во сретенье». Владимирскую за все постсоветское время «поднимали» только единожды по чрезвычайному поводу: во время октябрьских событий 1993 года ее привозили из Третьяковской галереи, где она хранилась с 1930 года, на молебен в Елоховский собор.

Формально иконы переданы теперь на временное хранение (49 лет), они остаются на балансе ГТГ, музейные специалисты должны следить за их состоянием.

Впрочем, на публикацию их отчетов рассчитывать не приходится: казус «Троицы» показывает, что эти сведения превращаются в ведомственную информацию с ограниченным допуском. Стоит заметить напоследок, что до передачи обе иконы не были недоступны для церковного почитания. Донскую икону Богородицы ежегодно доставляли в Донской монастырь на праздничные богослужения в ее честь. Владимирская так и вовсе постоянно находилась в действующем храме — во входящей в комплекс Третьяковской галереи церкви Николы в Толмачах.

