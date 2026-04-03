ИИ платежом красен

Российский рынок сделок с компаниями в сфере искусственного интеллекта (ИИ) по итогам 2025 года продемонстрировал снижение активности и заметную структурную трансформацию. Число ранних инвестиций сократилось, тогда как доля более крупных сделок на поздних стадиях выросла. Эксперты считают, что это может привести к дефициту активов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В 2025 году в России было заключено 30 сделок с ИИ-компаниями (включая VC, PE и M&A), что на 39% меньше показателя 2024 года, говорится в обзоре рынка группы компаний Б1, M&A-юриста Анастасии Нерчинской, компаний АЛРУД, Verba Legal и Advance Capital (имеется в распоряжении “Ъ”). Общий объем сделок с раскрытой стоимостью (21 из 30) составил около 6,2 млрд руб. с учетом крупнейшей сделки — приобретения консорциумом инвесторов 75% доли в разработчике систем умного дома Rubetek за 2,5 млрд руб. Снижение объема сделок (без учета Rubetek) достигло 46% в годовом выражении. Совокупный объем сделок с нераскрытой стоимостью мог составить от 700 млн до 1 млрд руб.

Несмотря на общее сокращение рынка, средний чек сделки с ИИ-активами по итогам 2025 года увеличился на 36% и составил 189 млн руб. Рост показателя объясняется изменением структуры инвестиций: более чем в четыре раза снизилась доля сделок на ранней стадии при одновременном увеличении числа более дорогих сделок поздних стадий.

«Венчурный сегмент находится в фазе структурного спада. Средние чеки остаются небольшими, бюджеты ограничены, а высокая ключевая ставка делает ранние AI-инвестиции экономически непривлекательными. M&A при этом не остановился, но точно стал более избирательным»,— отмечает СЕО red_mad_robot Илья Самофеев.

Инвесторы выбирают более зрелых и крупных игроков, соглашается партнер фонда «Восход» Артур Мартиросов. Среди основных факторов — «дорогие деньги», усталость рынка от декларации AI в проектах и прикладной эффект от внедрения, когда покупатель и инвестор оценивают проекты от обратного. Компании стали требовательнее к качеству выручки, защищенности технологии, понятности канала продаж и срокам коммерциализации.

«Институциональные инвесторы на текущем этапе зачастую более сфокусированы на ИИ-инфраструктуре, например на ЦОДах, нежели на прикладных стартапах. Эти инвестиции формально могут не учитываться как сделки, связанные с ИИ, хотя по сути обеспечивают фундамент для развития всей отрасли»,— добавляет член наблюдательного совета Альянса в сфере ИИ (объединяет «Сбер», «Яндекс», РФПИ, МТС, «Вымпелком» и других) Станислав Пожарнов.

Снижение инвестиционной активности становится общим трендом для всех компаний и не связано с конкретным этапом развития ИИ, утверждает сооснователь Just AI Кирилл Петров. Он отмечает и удлинение цикла закрытия сделок.

«Если в 2023 году раунд можно было закрыть за три-шесть месяцев, то сейчас процесс может занимать год и более. Инвесторов теперь в большей степени интересуют реальные кейсы внедрения, стоимость привлечения клиента и прочее. Эпоха презентаций закончилась, началась эпоха цифр»,— говорит он.

По оценкам авторов исследования, сжатие первичного рынка инвестирования в ИИ-проекты может сформировать потенциальный дефицит активов для последующих инвестиций в среднесрочной перспективе. Исполнительный директор практики сопровождения сделок с капиталом «ТеДо» Надежда Селезнева соглашается: «Речь идет не о нехватке любых ИИ-компаний, а о качественных активах для сделки: с выручкой, сильной командой, понятным B2B-кейсом и возможностью быстрой интеграции в контур крупного игрока».

Главными последствиями она называет рост конкуренции за сильные активы, появление премии к их оценке, повышение стоимости сделок и дальнейшую консолидацию рынка вокруг крупных экосистем и корпораций. «Кроме того, будет ослабевать и "конвейер выходов": сокращение числа pre-IPO и M&A-сделок означает, что капитал медленнее возвращается инвесторам и слабее перетекает обратно в ранние стадии»,— считает Надежда Селезнева.

Переход к фазе роста возможен при совпадении нескольких условий, считает СЕО red_mad_robot Илья Филиппов: снижении стоимости инфраструктуры и моделей, притоке капитала, появлении устойчивых бизнес-кейсов и предсказуемой регуляторной среде.

Материал был обновлен 3 апреля в 20:38. К группе компаний Б1 были добавлены M&A-юриста Анастасии Нерчинской, группы компаний АЛРУД, Verba Legal и Advance Capital как принимавшие участие в составлении обзора рынка.

Екатерина Фадеева