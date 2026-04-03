В Дагестане утвердили рыночную стоимость квадратного метра жилья

В Дагестане утвердили среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья на второй квартал 2026 года. Соответствующее постановление подписал председатель кабмина республики Абдулмуслим Абдулмуслимов, сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Согласно документу, самая высокая стоимость квадратного метра установлена в Махачкале — более 154 тыс. руб. В Каспийске цена составляет 140 тыс. руб., в Дербенте — 138 тыс. руб. Наименьшая стоимость зафиксирована в Кулинском районе — 20 тыс. руб. за кв. м.

Кроме того, постановлением установлены показатели, которые будут использоваться для расчета субвенций, которые выделяются муниципальным бюджетам из республиканской казны. Средства предназначены для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения, а также лиц из их числа.

Константин Соловьев