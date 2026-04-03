В МинЖКХ Ставрополья рассказали, когда отключат отопление

Отопление в Ставропольском крае отключат после пяти дней со среднесуточной температурой +8°C и соблюдении еще ряда условий, рассказали в региональном МинЖКХ.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

С потеплением в Ставропольском крае жители все чаще звонят в министерство ЖКХ с вопросами об отключении отопления. Министр Александр Рябикин разъяснил: фиксированной даты окончания сезона нет, органы местного самоуправления решают вопрос сами, опираясь на погоду. Федеральные Правила №354 от 6 мая 2011 года позволяют прекратить подачу тепла, если среднесуточная температура воздуха держится выше +8°C в течение 5 суток подряд.

Александр Рябикин подчеркнул: муниципалитетам стоит смотреть не только на текущие данные, но и на долгосрочные прогнозы. Короткое потепление часто сменяется похолоданием, а перезапуск котельных — сложная процедура, которая занимает часы и рискует авариями. В Ставрополе 3 апреля температура поднимется до +16°C днем и +8°C ночью при переменной облачности, 4 апреля ожидают +14...+9°C с дождем, но с 6 апреля синоптики прогнозируют похолодание до +11...+5°C, а 10 апреля — всего +6...+1°C . Эти колебания подтверждают рекомендации министра: спешка с отключением приведет к простоям в больницах и школах.

В прошлые годы опыт показывает риски. В апреле 2025-го отопление выключили в Ставрополе 25 апреля в домах и 28-го в соцобъектах, в Пятигорске — 21-го, в Кисловодске — 23-го, но в Минводах продлили из-за нестабильности. В 2024-м Невинномысск отключился 4 апреля, Пятигорск — 5-го, а 11 округов — к 8 апреля, включая Изобильненский и Георгиевский; еще 9 муниципалитетов планировали 9–15 апреля. В 2026-м хотели отключить в начале апреля при стабильном тепле, но текущий прогноз с дождями и холодом отодвигает это решение.

Министерство мониторит ситуацию ежедневно: на 3 апреля 2026-го все системы работают штатно, без аварий. За год в крае обновили теплоснабжение в 170 многоквартирных домах — в 10 раз больше, чем годом ранее, установив новые насосы и клапаны для стабильности. Жители могут регулировать тепло в домах с терморегуляторами через УК, но полное отключение — только по решению властей. Поэтому Ставрополье держит батареи горячими, пока погода не стабилизируется выше +8°C на неделю вперед.

