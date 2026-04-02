Ставрополье вчетверо обогнало РФ по темпам кредитования бизнеса

В Ставропольском крае темпы роста корпоративного кредитования к началу февраля 2026 года почти вчетверо превысили среднероссийские показатели. Основной драйвер динамики обеспечил крупный бизнес, чей долговой портфель увеличился на 74,5% на фоне реализации масштабных проектов в химической отрасли. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в пресс-службе Южного ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Малый и средний бизнес региона продемонстрировал сдержанный рост, существенно отстав от показателей индустриальных гигантов.

Согласно отчетности регулятора, на 1 февраля 2026 года кредитный портфель юридических лиц в крае вырос на 48,1% в годовом выражении (без учета валютной переоценки), в то время как в среднем по стране этот показатель составил 12,6%. Столь значительный разрыв эксперты объясняют концентрацией в регионе капиталоемких производств с длительным циклом планирования. В то время как крупные игроки активно наращивали обязательства, сегмент МСП прибавил лишь 7,2%. По мнению экспертов, такая полярность вызвана высокой чувствительностью малого бизнеса к стоимости заимствований и ограниченным доступом к кредитным инструментам с господдержкой, доступным системно значимым предприятиям.

Активизация инвестиционных циклов в крае началась в апреле 2025 года, прежде всего за счет обновления промышленного кластера в Невинномысске. По мнению экспертов, решающий вклад в динамику портфеля внесли капиталоемкие проекты химических гигантов, таких как АО «Невинномысский Азот» (группа «ЕвроХим»), запустившее производство нитрата калия стоимостью около 8 млрд руб. Параллельно в регионе реализуются программы импортозамещения в смежных отраслях, в частности расширение мощностей группы «Арнест» по выпуску алюминиевой упаковки. Реализация этих инициатив опирается на механизмы льготного кредитования через Фонд развития промышленности и ВЭБ.РФ, что позволяет крупным игрокам сохранять темпы модернизации, несмотря на жесткую денежно-кредитную политику.

Хотя агропромышленный сектор также нуждается в средствах для посевной кампании, аграрии на фоне инфляции издержек стараются ограничиваться короткими оборотными кредитами, чтобы минимизировать долговую нагрузку при текущих ставках.

По мнению экспертов, наблюдаемый «кредитный рывок» свидетельствует о готовности крупного бизнеса инвестировать в проекты с высокой добавленной стоимостью даже в условиях жесткой денежно-кредитной политики. Тем не менее, обслуживание внушительного долга может стать серьезной нагрузкой на маржинальность компаний в будущем. Специалисты полагают, что инерция уже запущенных проектов позволит краю сохранять опережающую динамику по сравнению с федеральным трендом до конца 2026 года, хотя общие темпы роста кредитования могут стабилизироваться по мере завершения активных фаз строительства новых объектов.

Роман Лаврухин