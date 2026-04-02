Присужденное кроется в деталях

Как известно, положительное решение российского суда или арбитража лишь первый шаг на пути к фактическому получению присужденного. Особенно это касается ситуаций, когда исполнение решения планируется за рубежом. Несмотря на особенности исполнения в каждой из стран, можно выделить общие аспекты и основные ошибки, которые допускают российские истцы.

Главный камень преткновения — надлежащее извещение.

К соблюдению этого условия строго относятся все юрисдикции. Хотя формально надлежащим является извещение иностранного ответчика судом РФ в порядке, предусмотренном международными конвенциями (и на этом следует настаивать), содействие российского истца в извещении другой стороны крайне важно. Еще на стадии инициирования разбирательства в России необходимо занять проактивную позицию и постараться уведомить иностранных лиц всеми доступными способами: направить документацию «Почтой России», курьерской доставкой и электронной почтой. Также можно отправить материалы не только самим иностранным лицам, но и их представителям, представительствам и филиалам.

Необходимо собрать все доказательства такой отправки. Также должна быть уверенность в том, что прошло достаточное время между извещением и судебным заседанием. К сожалению, этими вопросами задаются далеко не все российские истцы, что приводит к неутешительным результатам: неизвещение ответчика является самым распространенным основанием для отказа в признании решений.

Другим проблемным аспектом является обоснование компетенции суда РФ.

Установление российской юрисдикции исключительно на основании «закона Лугового» может стать главным доводом против признания решения за границей. Для минимизации данного риска можно развивать логику о тесной связи спора с Россией, в том числе по правилам о месте исполнения договора или возникновения вреда.

Следует также заранее выбрать юрисдикцию для исполнения там российского решения и проверить наличие международного договора с РФ о признании судебных актов либо соблюдение принципа взаимности. За время разбирательства ситуация может кардинальным образом поменяться, поэтому стоит постоянно отслеживать практику. Определившись с юрисдикцией, нужно проверить сроки на подачу заявления о признании. Многие ошибочно ориентируются на российские процессуальные сроки, но местные суды будут принимать во внимание срок, установленный в государстве вынесения решения. В других странах сроки могут быть как короче, чем в России (например, в Китае — два года), так и длиннее либо вообще отсутствовать (например, в Турции), но в таком случае учитывается срок в стране вынесения решения.

Даже после этого не стоит торопиться подавать заявление о признании и исполнении российского решения. Важно дождаться его окончательности. Подходы местных судов к содержанию этого понятия необходимо изучать применительно к конкретной стране: иногда это ситуация, когда решение вступило в законную силу в смысле, который придается российским законодательством (решение поддержано судом апелляционной инстанции или не обжаловано по истечении законного срока), в других случаях это может быть исчерпание любых способов обжалования.

Наилучшим выводом будет поговорка «Тише едешь — дальше будешь». Лучше неоднократно перепроверить все проблемные моменты, чем затем столкнуться с отказом в признании решения российского суда, а значит, лишить себя шансов на взыскание долга.

Полина Перова, старший юрист практики разрешения споров АЛРУД