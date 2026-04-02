ССК планирует построить 700 тысяч «квадратов» жилья в Железноводске

ГК ССК планирует реализацию рекреационного жилого кластера «Нагория» в Железноводске. Как сообщили в пресс-службе застройщика, площадь комплекса составит около 700 тыс. кв. м, он рассчитан более чем на 20 тыс. человек. Объем инвестиций в создание кластера не раскрывается. В рамках проекта компания построит жилые дома, социальную, торгово-развлекательную и рекреационную инфраструктуру.

В компании уточняют, что площадь благоустройства в рамках проекта составит 30 гектаров. Проект включает реку с пешеходной набережной, каскадные водоемы, мосты, амфитеатры, смотровые площадки, зоны для праздников и фестивалей. Автором концепции благоустройства выступит Pergaev Bureau.

В рамках реализации проекта «Нагория» инвестиции в инженерную инфраструктуру Железноводска — системы водоснабжения, водоотведения, строительство очистных сооружений и новой газораспределительной станции — составят 7 млрд руб.

Проект предусматривает строительство всесезонного аквапарка, образовательных объектов и общественных пространств. Внутри жилого кластера запроектировано несколько тысяч квадратных метров открытых спортивных площадок и детских игровых зон.

