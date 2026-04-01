Аграриям урежут субсидии

На фоне отсутствия ясности с исполненным пока только на четверть федеральным бюджетом-2026 министерства уже начали готовиться к, по всей видимости, более жесткому бюджету-2027. В подготовленном проекте постановления правительства Минсельхоз предлагает изменить правила предоставления субсидий на поддержку приоритетных направлений АПК, в результате чего они снизятся более чем на четверть. В частности, господдержки лишатся агротехнологические работы и глубокая переработка зерна и молока. Кроме того, по ряду направлений для получения субсидий аграриям придется страховать свои сельскохозяйственные риски. Эксперты говорят, что изменения для отдельных направлений могут оказаться крайне чувствительными, отмечая при этом, что базовые меры поддержки сектора все же сохраняются.

Минсельхоз предлагает правительству скорректировать правила предоставления субсидий, сократив тем самым бюджетные расходы на поддержку аграриев по федеральному проекту «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса» в 2027–2029 годах. В частности, в 2027 году регионы получат на эти цели 25,3 млрд руб., что сразу на 10 млрд руб. (на 28%) меньше, чем выделено в 2026-м. Фактически сумма субсидий на этот федпроект будет еще на 2 млрд руб. ниже. Эти деньги предложено перебросить на другой федеральный проект — по поддержке селекции и семеноводства.

Поясним, в АПК есть 12 приоритетных направлений, по которым регионы могут получить софинансирование расходов из федерального бюджета (это в том числе племенное животноводство, производство продукции плодово-ягодных насаждений и молока, сельхозстрахование). Сокращение таких расходов началось в 2026 году, однако тогда оно носило более точечный характер (см. “Ъ” от 29 июля 2025 года).

Согласно подготовленному сейчас проекту постановления, в 2027-м аграрии не смогут рассчитывать на субсидии при проведении агротехнологических работ и мероприятий, направленных на улучшение экологии, плодородия и качества почв.

Также господдержки лишится глубокая переработка зерна и молока.

Для получения субсидий по трем направлениям (племенное животноводство, уход за многолетними насаждениями и производство молока) от участников рынка потребуется наличие договоров сельскохозяйственного страхования.

В Минсельхозе “Ъ” пояснили, что проект «уточняет подходы» к распределению средств по приоритетным направлениям господдержки АПК. Изменения направлены «на повышение устойчивости производства и снижение рисков в отрасли». В министерстве заверили, что перемены «не приведут к негативным социально-экономическим последствиям для отрасли и направлены на достижение показателей госпрограммы по развитию сельского хозяйства».

«Ситуация в АПК не кризисная, но неравномерная»,— говорит руководитель проектов практики «АПК и потребительский сектор» Strategy Partners Вадим Аникин. В 2025 году сельхозпроизводство выросло на 4,9%, при этом растениеводство прибавило 9,2%, а животноводство — лишь 0,1%. Это означает, что растениеводство имеет запас прочности, тогда как животноводство стагнирует и для него ужесточение условий доступа к поддержке будет чувствительным. По его словам, эффект для глубокой переработки будет выражаться не в резком спаде, а в ухудшении экономики новых проектов.

При снижении прямых субсидий предприятиям придется больше опираться на кредиты, собственные средства и возможности повышения операционной эффективности.

Для растениеводства изменение будет заметным, поскольку субсидии на агротехнологические работы покрывают значительную часть сезонных затрат. Наиболее же чувствительный элемент реформы — увязка господдержки с обязательным страхованием. Так, в растениеводстве, где уровень страхового покрытия остается на уровне около одной пятой площадей, речь фактически идет о смене модели доступа к поддержке. При этом, подчеркивает господин Аникин, базовые меры поддержки АПК сохраняются за счет льготного кредитования и экспортных инструментов.

Снижение господдержки всегда является болезненным, но в условиях реального сокращения бюджетного финансирования это объективная необходимость, говорит зампред ассоциации «Народный фермер» Бабкен Испирян. Минсельхоз не может распределить больше денег, чем получил из бюджета, и в условиях его сокращения приходится принимать такие непопулярные, но неизбежные решения.

Впрочем, не все участники рынка настроены так стоически. «Аграрии находятся в позиции выживания, инвестируют лишь в самых крайних случаях, предпочитая чинить технику и сокращать применение удобрений, снижая прочие издержки»,— говорит глава крестьянского фермерского хозяйства «Виктория» (Липецкая область) Владимир Плотов. Он отмечает, что аграриям сейчас оформляют самые базовые договоры страхования. Получить возмещение для малого хозяйства по ним «практически нереально».

Анна Королева