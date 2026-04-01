Кредитный портфель ставропольских застройщиков превысил 200 млрд рублей

Строительный сектор Ставропольского края демонстрирует существенный рост инвестиционной активности. По данным на 1 февраля 2026 года, объем накоплений жителей региона на счетах эскроу составил 61,5 млрд руб., что на 21,1% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом «Ъ– Кавказ» сообщили в пресс–службе Южного главного управления Банка России.

Параллельно с притоком средств дольщиков банки значительно расширили лимиты для девелоперов: в крае зафиксировано 194 действующих кредитных договора по проектному финансированию на общую сумму 204 млрд руб. Годом ранее этот портфель был существенно скромнее – 126,2 млрд руб. при 155 действующих соглашениях.

Столь масштабное увеличение кредитования – более чем в полтора раза за год – напрямую связано с рекордными объемами жилищного строительства. По итогам 2025 года Ставропольский край вошел в число лидеров строительной отрасли, заняв 16-е место в общероссийском рейтинге и 2-е место в Северо-Кавказском федеральном округе по объемам введенного жилья. За прошлый год в регионе построили 1 млн 869 тыс. кв. м недвижимости, что позволило перевыполнить годовой план почти на 50%.

Текущий 2026 год также начался с высокой динамики. Всего за январь и февраль в крае предварительно ввели в эксплуатацию 302 тыс. кв. м жилья. При этом плановый показатель на текущий год установлен на отметке 1,3 млн кв. м. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и региональной программы «Жилье» к концу 2030 года на Ставрополье планируется возвести в общей сложности более 8 млн кв. м недвижимости. На текущий момент этот масштабный проект реализован уже на 26,2%.

Рост числа и суммы кредитных договоров подтверждает выход на региональный рынок более крупных и капиталоемких проектов. Эксперты отрасли отмечают, что механизм проектного финансирования и счетов эскроу позволяет застройщикам поддерживать высокие темпы работ, не завися от текущих колебаний спроса, а покупателям – гарантировать сохранность своих вложений.

Роман Лаврухин