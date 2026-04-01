В Михайловске ввели в строй новый магистральный водовод

Ставропольский край запустил новый участок водовода в Михайловске, который обеспечивает подачу воды в центральную часть города, включая микрорайон Пушкина и улицу Войкова, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegramканале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

Новые 800 метров полиэтиленового трубопровода проложил ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» на улице Коллективной в рамках модернизации коммунальной инфраструктуры. Трубопровод диаметром 400 мм уже сегодня подает воду в жилые дома микрорайона Пушкина, а также на улицы Войкова и прилегающие кварталы, что напрямую снижает нагрузку на старые изношенные сети.

Старый трубопровод находился в неудовлетворительном состоянии, имел высокий процент износа и создавал серьезные риски аварий, особенно при проведении ремонтных работ. Полиэтиленовый трубопровод диаметром 400 мм предусматривает более высокую пропускную способность и устойчив к коррозии, что снижает частоту срывов и утечек.

За последнее десятилетие в Михайловске, самом быстрорастущем городе страны, потребление воды выросло более чем в четыре раза, тогда как инфраструктура изначально рассчитывалась на гораздо меньшую нагрузку. В 2024 году Ставрополькрайводоканал уже ввел первый этап магистрального водовода протяженностью около 8,5 км, что позволило подавать до 17 000 м качественной воды в сутки в микрорайоны СНИИСХ и центральную часть города. Новый 800метровый участок на улице Коллективной рассматривают как продолжение того же инвестиционного цикла: он упрощает подключение новых микрорайонов и снижает риск качелей давления в пиковые часы.

В 2026 году председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль дело о проблемах водоснабжения на нескольких улицах Михайловска, где жители дефакто остаются без централизованной системы. В этой связи ввод в эксплуатацию нового водовода и демонтаж изношенного участка 1970х годов выглядит как прямая реакция на общественные нарекания и запросы местных жителей, которые неоднократно поднимали тему дефицита воды на прямых линиях и в обращениях в органы власти. Региональные власти подчеркивают, что модернизация продолжится: в 2025 году отремонтировали 93 км водоводов по краю, еще 15,3 км включены в национальный проект «Инфраструктура для жизни», а на 2026 год заложены расходы около 12,7 млрд руб. на развитие ЖКХ.

Станислав Маслаков