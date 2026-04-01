Импульс для здравоохранения СКФО

В Кисловодске состоялось открытие офиса компании BTL

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран пресс-служба компании ООО "БТЛ"

Фото: пресс-служба компании ООО "БТЛ" пресс-служба компании ООО "БТЛ"

Фото: пресс-служба компании ООО "БТЛ"

В Кисловодске состоялось официальное открытие восьмого российского офиса международной компании BTL, работающей в сфере здравоохранения. Появление первого представительства компании в Северо-Кавказском федеральном округе вызвало значительный интерес в профессиональном сообществе. На открытии присутствовали руководители клиник, представители министерства здравоохранения Ставропольского края и практикующие врачи.

Появление полноценного офиса компании открывает дополнительные возможности для регионального здравоохранения, а также для повышения квалификации специалистов и развития клинической практики.

Руководитель официального представительства BTL в России Анна Белова подчеркнула стратегическое значение присутствия компании для округа.

«Открытие офиса BTL в Кисловодске — это важный шаг по приближению современных решений к специалистам, которые работают непосредственно на передовой в сфере здравоохранения. Наша задача - сократить дистанцию между наукой и практикой: проводить обучающие семинары и демонстрировать возможности на клинических примерах», – отметила Анна Белова.

По словам старшего менеджера и руководителя регионального офиса BTL в СКФО Виктора Лопатникова, новое пространство в Кисловодске задумано, в том числе, как центр профессионального развития. Здесь будут проходить обучающие семинары с участием врачей, обмен клиническим опытом и практическое освоение новых практик. Прямой доступ к современным решениям может расширить возможности региональных учреждений.

«За годы работы я пришел к выводу, что, например, сочетание аппаратной терапии, мотивации пациента и соблюдения рекомендаций по образу жизни в ряде случаев может являться альтернативой хирургическому вмешательству при межпозвонковых грыжах», – поделился наблюдениями научный руководитель Клиники лечения спины и суставов №1, профессор, доктор медицинских наук Владимир Шуляковский.

По его словам, за последние годы благодаря развитию технологий произошли изменения в подходах к лечению.

«Ударно-волновая терапия изначально применялась для дробления камней в почках, а сегодня используется и в других направлениях, в том числе для стимуляции процессов восстановления тканей. Около восьми лет назад в Россию пришла высокоинтенсивная импульсная магнитотерапия (SIS), применяемая в том числе при болевых синдромах. В моей 26-летней практике реабилитации военнослужащих и людей опасных профессий эта технология используется в клинической практике», – отметил Владимир Шуляковский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран пресс-служба компании ООО "БТЛ"

Фото: пресс-служба компании ООО «БТЛ» пресс-служба компании ООО "БТЛ"

Фото: пресс-служба компании ООО «БТЛ»

Сегодня врачи работают с высоким потоком пациентов, и современные технологии позволяют сокращать сроки восстановления.

«Доступ к высокотехнологичной медицинской помощи становится стратегически важным. Многие пациенты поступают с тяжелыми нарушениями, и наша задача – помочь им восстановить базовые функции и улучшить качество жизни», – рассказала заведующая отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции ЦНС краевой больницы, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации краевого минздрава Зара Хамукова.

По ее словам, в Ставропольском крае активно развивается система медицинской реабилитации: в 13 медицинских учреждениях по линии ОМС развернуто 529 коек, а в санаториях Кисловодска сформирована мощная восстановительная база.

Современные физиотерапевтические технологии все активнее внедряются в санаторно–курортное лечение в регионе. В ведущих здравницах, таких как санаторий «Плаза», они используются в составе комплексных программ лечения и реабилитации. Аппаратные процедуры дополняют традиционные курортные факторы и применяются в рамках назначений специалистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран пресс-служба компании ООО "БТЛ"

Фото: пресс-служба компании ООО «БТЛ» пресс-служба компании ООО "БТЛ"

Фото: пресс-служба компании ООО «БТЛ»

«Открытие офиса BTL – это серьезная поддержка для всей системы. Без постоянного обучения и присутствия таких компаний у врачей ограничен доступ к современной медицине. В краевой клинической больнице мы уже используем программы микроволновой терапии, применяемые при лечении спастичности и болевых синдромов. Рассчитываем, что в ближайшие годы наш арсенал пополнится высокоинтенсивными лазерами и системами транскраниальной магнитной стимуляции», – сказала Зара Хамукова.

Непрерывность лечебного процесса во многом зависит от качества сервисного сопровождения оборудования. Главный травматолог-ортопед Ставропольского края Евгений Коновалов обратил на это особое внимание. По его словам, применение технологий оценивается в клинической практике.

«Мы наблюдаем положительную динамику у пациентов: при реабилитации после эндопротезирования, лечении переломов и повреждений связочного аппарата. В ряде случаев изменения состояния могут отмечаться после курса процедур, а при использовании текар-терапии пациенты могут сообщать об уменьшении болевого синдрома. Усиление этих возможностей может способствовать развитию восстановительного лечения в регионе»,— отметил Евгений Коновалов.

Уролог-андролог частного медицинского центра «Лимет» Шахаб Исаев отметил, что пациенты положительно воспринимают современные малоинвазивные способы лечения. «Накопленного опыта достаточно, чтобы говорить о применении этих процедур при наличии соответствующих показаний и с учетом рекомендаций специалистов», – заключил Шахаб Исаев.

Открытие представительства BTL в Кисловодске происходит на фоне растущего спроса на высокотехнологичную реабилитацию. В 2025 году Территориальный фонд ОМС Ставропольского края направил на эти цели около 1,2 млрд рублей. Всего было проведено более 21 тыс. госпитализаций, и значительная их часть пришлась на пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и нервной системы. В таких случаях результат лечения во многом зависит от совокупности факторов, включая применяемые процедуры и оборудование.

«Сегодня мы видим рост потребности в реабилитации, в том числе за счет пациентов с тяжелыми травмами, включая раненых, которым требуется длительное восстановление. Курсы аппаратной терапии нередко продолжаются 30 дней и более, поэтому наличие в регионе собственной сервисной и обучающей базы становится важным фактором», – подытожил профессор Владимир Шуляковский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография пресс-служба компании ООО "БТЛ" Фото: пресс-служба компании ООО «БТЛ» Фото: пресс-служба компании ООО «БТЛ» Фото: пресс-служба компании ООО «БТЛ» пресс-служба компании ООО "БТЛ" Фото: пресс-служба компании ООО «БТЛ» пресс-служба компании ООО "БТЛ" Фото: пресс-служба компании ООО «БТЛ» пресс-служба компании ООО "БТЛ" Фото: пресс-служба компании ООО «БТЛ» пресс-служба компании ООО "БТЛ" Фото: пресс-служба компании ООО «БТЛ» Следующая фотография 1 / 7 пресс-служба компании ООО "БТЛ" Фото: пресс-служба компании ООО «БТЛ» Фото: пресс-служба компании ООО «БТЛ» Фото: пресс-служба компании ООО «БТЛ» пресс-служба компании ООО "БТЛ" Фото: пресс-служба компании ООО «БТЛ» пресс-служба компании ООО "БТЛ" Фото: пресс-служба компании ООО «БТЛ» пресс-служба компании ООО "БТЛ" Фото: пресс-служба компании ООО «БТЛ» пресс-служба компании ООО "БТЛ" Фото: пресс-служба компании ООО «БТЛ»

г. Кисловодск, ул. Декабристов, 36, к 1, пом. 3

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

www.btlmed.ru

ООО «БТЛ»